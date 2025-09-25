Festival de Comunidades Extranjeras 2025, ¡ya viene!

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, presentó la décima séptima edición del Festival de Comunidades Extranjeras, que se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque y Estadio Bicentenario de la delegación Santa Rosa Jáuregui.

Durante los cuatro días se contará con la participación de 65 países de cuatro continentes en una gran celebración de música, cultura, gastronomía y convivencia familiar.

“Felifer” Macías destacó que en estos cuatro días de fiesta se prevé la asistencia de más de 60 mil personas, provenientes no solo de la capital, sino también de distintas regiones del centro del país, para disfrutar de este festival emblemático de Querétaro, con su amplia oferta de gastronomía, cultura, música y artesanías de 65 países.

Cuatro nuevos países en el festival

La secretaria de Turismo, Mariana Ortiz Cabrera, informó que por primera vez en la historia del Festival de Comunidades Extranjeras participarán Noruega, Jordania, Mauritania y Zambia, en tanto que Acapulco será el invitado especial.

Detalló que el festival reunirá a 18 países de América, 22 de Europa, 12 de África y 13 de Asia, con un aforo estimado de más de 50 mil personas y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos.

Ortiz Cabrera agregó que la sección de América contará con 24 stands, Europa con 34, África con 32 y Asia con 23.

En total, se presentarán 113 expositores de comunidades extranjeras y más de 50 productores queretanos en el Pabellón Querétaro.

Eventos destacados

Entre los eventos destacados se encuentran la inauguración el jueves 9 de octubre a las 17:00 horas, seguida a las 19:00 por el concierto estelar “Rock Jude” en el Estadio Bicentenario; el sábado 11 de octubre, a las 20:30 horas, la presentación de los artistas locales Honey Canoe, y el domingo 12 de octubre, a las 19:30 horas, la ceremonia de clausura con la premiación a los mejores stands de gastronomía y artesanía.

Para esta edición se incorpora la Zona Creativa —antes Zona Infantil— ubicada en el malecón del Parque Bicentenario, que ofrecerá 30 talleres gratuitos para toda la familia, mientras que el Pabellón Querétaro impulsará a los 50 productores y emprendedores locales.

El programa artístico contempla más de 60 presentaciones en tres escenarios: Estadio Bicentenario, Ágora y Obelisco.

El acceso general al Parque Bicentenario tendrá un costo de 65 pesos e incluirá la entrada a todos los espectáculos y a las amenidades del parque.

Niñas y niños, adultos mayores y discapacitados, gratis

La entrada será gratuita para niñas y niños menores de tres años, adultos mayores con credencial del INAPAM y personas con discapacidad.

Los boletos pueden adquirirse en línea a través de la plataforma Fever Up, así como en los sitios municipiodequeretaro.gob.mx (banner del festival) y www.fceqro.com, en tanto q ue el horario de actividades será de 10:00 a 22:00 horas.

Como parte de las acciones sostenibles, el festival contará con un espacio de regulación y atención para personas neurodivergentes en colaboración con la asociación LUMA y el DIF Municipal, manejo responsable de residuos y el uso de desechables biodegradables.

Para mayor comodidad de las y los asistentes se recomienda vestir ropa y calzado cómodo, portar sombrero o gorra, protector solar e impermeable y de ser posible, utilizar transporte público.

El acceso peatonal será por los dos ingresos del parque; el estacionamiento para vehículos se ubicará únicamente en el acceso del Lienzo Charro Bicentenario por el Libramiento Norponiente.