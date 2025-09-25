Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas del Mundial de Futbol 2026

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) presentó a Maple, Zayu y Clutch, las tres mascotas oficiales del Mundial de Futbol 2026.

Allow us to officially introduce ourselves. #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 25, 2025

De acuerdocon los creativos, Maple es el alce canadiense, Zayu es el jaguar mexicano y Clutch significa el águila estadunidense.

Cada una de las mascotas representa a una de las naciones anfitrionas de la Copa Mundial de Futbol 2026: México, Estados Unidos y Canadá.

Por medio de un video en redes sociales, se presentó la imagen visual de el alce Maple (Canadá), el jaguar Zayu (México), además del águila calva Clutch (Estados Unidos).

El organismo detalló que estas tres mascotas fueron cuidadosamente desarrolladas para reflejar “la vibrante cultura, herencia y espíritu de sus respectivos países, uniéndose para simbolizar la unidad, la diversidad y la pasión compartida por el deporte rey”.

“¡El equipo 26 se ha vuelto más grande y más divertido! Maple, Zayu y Clutch están llenos de alegría, energía y espíritu de unión, al igual que la propia Copa Mundial de la FIFA”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Las mascotas

El alce Maple: nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entablando contacto con su gente y familiarizándose con la riqueza cultural del país.

Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, Maple destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, Maple tiene un sinfín de historias que contar.

El jaguar Zayu: Habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país.

Zayu, cuyo nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

El águila Clutch recorre los Estados Unidos con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo. A

Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, Clutch predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, y convirtiendo cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas.

Clutch tiene una personalidad arrolladora y le encanta el deporte. Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo en el campo.