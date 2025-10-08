¿Cuál es el celular con mejor cámara en 2025? la guía definitiva

Según el ranking de octubre de 2025 de DXOMARK, la firma de análisis fotográfico más respetada del mundo, el celular con la mejor cámara es el Huawei Pura 80 Ultra, con una puntuación de 175. Le siguen de cerca el Oppo Find X8 Ultra (169) y el Apple iPhone 17 Pro (168). El top 10 está dominado por marcas chinas como Huawei, Oppo, Vivo y Xiaomi, pero también incluye a gigantes como Apple y Google con sus nuevos Pixel 10 Pro. Estos teléfonos destacan por sus sensores grandes, lentes de alta calidad y un avanzado procesamiento de imagen por IA.

La Batalla por la Mejor Foto: ¿Quién Manda en las Cámaras de Celular en 2025?

Seamos honestos: hoy, la cámara lo es todo. Es la joya de la corona, la razón principal por la que muchos cambiamos de teléfono cada dos años. Ya nadie busca un celular solo para hacer llamadas. Buscamos una cámara de bolsillo que pueda capturar nuestros viajes, nuestras comidas y nuestros recuerdos con una calidad que nos vuele la cabeza.

El problema es que todas las marcas te juran que su cámara es la “mejor del mundo”, que toma “fotos profesionales” y “videos de cine. ¿A quién le crees? Por suerte, hay una especie de “juez de hierro” en esta industria, una firma cuyo veredicto todos esperan y respetan: DXOMARK. Esta gente no se anda con rodeos. Agarran cada teléfono nuevo, lo meten a su laboratorio y lo someten a las pruebas más rudas que te puedas imaginar para decirnos, sin pelos en la lengua, cuál es el que de verdad rifa. Y su último ranking, actualizado a octubre de 2025, nos revela un panorama fascinante, con un claro dominio de las marcas chinas y una lucha encarnizada por el trono de la fotografía móvil.

El Ranking de los Titanes: Los 10 Celulares con Mejor Cámara (Octubre 2025)

Esta es la lista que todos los amantes de la fotografía móvil estaban esperando.

Huawei Pura 80 Ultra – 175 puntos Oppo Find X8 Ultra – 169 puntos Apple iPhone 17 Pro – 168 puntos Vivo X200 Ultra – 167 puntos Google Pixel 10 Pro XL – 163 puntos Huawei Pura 70 Ultra – 163 puntos Apple iPhone 16 Pro Max – 161 puntos Google Pixel 9 Pro XL – 160 puntos Xiaomi 15 Ultra – 159 puntos Honor Magic6 Pro – 158 puntos

El Veredicto es Claro: China Domina, Apple y Google Resisten

Y si algo deja claro el ranking es que esto ya no es un juego de dos. Las marcas chinas (Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi) le han metido toda la carne al asador en el tema de las cámaras y están en la cima por mérito propio. Pero ojo, que Apple y Google no se han dormido en sus laureles. Siguen ahí, dando una pelea brutal, demostrando que su combo de hardware y software todavía es de lo mejor que hay.

El Rey Indiscutible: ¿Qué hace al Huawei Pura 80 Ultra tan Especial?

Con una puntuación de 175, el Huawei Pura 80 Ultra no solo lidera el ranking, sino que ha establecido un nuevo estándar. Según el análisis de DXOMARK, sus fortalezas son abrumadoras.

El Sensor Gigante: Su cámara principal incorpora un enorme sensor de 1 pulgada y 50 MP , que permite capturar mucha más luz y detalle, especialmente en condiciones de poca luz.

Apertura Variable: La lente tiene una apertura variable (f/1.6-4.0) , una característica heredada de las cámaras profesionales que le permite adaptarse a cualquier condición de iluminación, logrando fondos desenfocados (bokeh) naturales o paisajes perfectamente nítidos.

Un Zoom Espectacular: Su sistema de teleobjetivo dual, con dos sensores de 50 MP, ofrece un zoom óptico de 3.7x y 9.4x, manteniendo un nivel de detalle impresionante incluso a largas distancias.

Colores y Tonos de Piel Perfectos: DXOMARK destaca su capacidad para reproducir colores vivos y tonos de piel increíblemente naturales en casi cualquier situación.

Video Estable y Nítido: Su estabilización óptica (OIS) y su procesamiento de imagen por IA logran videos fluidos y de alta calidad, incluso en movimiento.

¿Cómo saber si un celular tiene una buena cámara? Más Allá de los Megapíxeles

El error más común al comprar un celular es dejarse llevar por el número de megapíxeles. Un celular de 200 MP no es necesariamente mejor que uno de 50 MP. La calidad de una foto depende de una combinación de factores.

Los 4 Pilares de una Buena Cámara Móvil:

El Sensor: Es el corazón de la cámara. Un sensor más grande es casi siempre mejor , ya que sus píxeles son más grandes y pueden capturar más luz. Por eso los celulares como el Pura 80 Ultra, con su sensor de 1 pulgada, dominan en condiciones de poca luz. La Lente (La Óptica): La calidad del cristal y la apertura de la lente (el número “f/”) son cruciales. Una apertura más baja (ej. f/1.6) deja pasar más luz, lo que es ideal para fotos nocturnas y para lograr un desenfoque de fondo natural. El Procesamiento de Imagen (El Cerebro): Aquí es donde la hace su magia. El software del teléfono es el encargado de procesar la información del sensor para reducir el ruido, ajustar los colores, mejorar el rango dinámico (el detalle en las sombras y las luces) y aplicar efectos como el modo retrato. Marcas como Google Pixel son famosas por su increíble procesamiento. La Estabilización (OIS): La Estabilización Óptica de Imagen (OIS) es un sistema mecánico que mueve la lente para compensar el temblor de nuestras manos. Es fundamental para obtener fotos nítidas, especialmente de noche o al usar el zoom.

¿Qué Debo Buscar al Comprar un Celular por su Cámara en 2025?

No te obsesiones con los megapíxeles. Busca información sobre el tamaño del sensor .

Fíjate en la apertura de la lente principal . Un número f/1.8 o inferior es excelente.

Asegúrate de que tenga Estabilización Óptica de Imagen (OIS) , al menos en la cámara principal.

Busca reseñas y comparativas. Sitios como DXOMARK y youtubers de tecnología de confianza son tus mejores aliados. No te fíes solo de las fotos promocionales de la marca.

Piensa en tu estilo de fotografía: ¿Te encantan los retratos? Busca un buen teleobjetivo y un modo retrato con un bokeh natural. ¿Te gusta fotografiar paisajes? Un buen ultra gran angular es clave ¿Grabas mucho video? Revisa la calidad de la estabilización y las opciones de grabación (4K, 8K, modo cine , etc.).



La Mejor Cámara es la que se Adapta a Ti

El ranking de DXOMARK es una brújula invaluable, una guía técnica que nos dice qué teléfonos tienen el mejor hardware y software. Sin embargo, la elección final del celular con la mejor cámara siempre será personal.

Algunas personas preferirán el procesamiento de color de los Pixel, otras la versatilidad del zoom de Huawei, y otras la simplicidad y la calidad de video del iPhone.

Lo que es innegable es que nunca hemos tenido herramientas tan poderosas en nuestros bolsillos. La fotografía móvil ha alcanzado un nivel de calidad que hace solo unos años era impensable. Y la batalla por capturar la foto perfecta, entre los gigantes de la tecnología, no ha hecho más que empezar.

