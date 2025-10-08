The Witcher temporada 4: el nuevo Geralt de Liam Hemsworth

Netflix ha lanzado el tráiler oficial de la cuarta temporada de “The Witcher“, ofreciendo un vistazo completo a Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia, tras la polémica salida de Henry Cavill. La nueva temporada se estrenará el 30 de octubre de 2025. El tráiler muestra a un Geralt que mantiene su esencia estoica y letal, embarcado en la misión de encontrar a Ciri. La serie también ha sido renovada para una quinta y última temporada, que se filmará junto a la cuarta.

“El Continente Nunca Volverá a ser el Mismo”: El Desafío de un Nuevo Brujo

La pregunta ha estado flotando en el aire durante meses, cargada de escepticismo, nostalgia y un poco de miedo: ¿Hay vida para “The Witcher” después de Henry Cavill? La salida del actor, que encarnó al Brujo de una manera que parecía sacada directamente de las páginas de los libros, dejó un vacío inmenso y un futuro incierto para una de las series insignia de Netflix.

Pero la Rueda del Destino sigue girando. Y ahora, por fin, hemos podido ver al hombre que carga sobre sus hombros la hercúlea tarea de empuñar la espada de plata. Netflix ha lanzado el primer y esperado tráiler de la cuarta temporada de “The Witcher”, y con él, el vistazo en acción a Liam Hemsworth como Geralt de Rivia.

El Primer Vistazo: ¿Logra convencer Liam Hemsworth como Geralt?

El tráiler de la cuarta temporada es una jugada estratégica muy calculada. No se anda con rodeos y va directo al grano: presentarnos al nuevo Geralt.

La Presentación del Nuevo Brujo: Vemos a Liam Hemsworth de espaldas, con el icónico cabello blanco, antes de que se gire y desenfunde su espada para enfrentarse a un monstruo. La intención es clara: este es Geralt, y sigue siendo el letal cazador de monstruos que conocemos.

La Esencia del Personaje: A lo largo del tráiler, vemos a un Hemsworth que ha estudiado claramente el papel. Su Geralt es estoico, parco en palabras, bravo en el combate y con esa mirada de acero que caracterizó a la interpretación de Cavill. No es una imitación, pero tampoco es una reinvención radical. Es un intento de mantener la coherencia del personaje.

La Reacción de los Fans: La recepción inicial, aunque sigue siendo mixta, parece haber calmado a algunos de los fans más escépticos. El tráiler demuestra que Hemsworth se ha tomado el papel en serio y que físicamente, da el pego. La verdadera prueba, por supuesto, será cuando lo veamos desarrollar la compleja personalidad del Brujo a lo largo de los episodios.

¿De qué tratará la Temporada 4? La Búsqueda de Ciri y la Guerra Total

La sinopsis oficial nos confirma que la cuarta temporada retomará la historia justo donde la dejó la tercera, con nuestros protagonistas separados y en caminos muy peligrosos.

“Tras los acontecimientos trascendentales de la tercera temporada, una guerra encarnizada e innumerables enemigos han separado a Geralt, Yennefer y Ciri. A medida que sus caminos se desvían (…) surgirán aliados inesperados.

La Misión de Geralt: Su único objetivo es encontrar a Ciri . Su viaje lo llevará a través de un Continente en llamas, enfrentándose a nuevos monstruos y, sobre todo, a las fuerzas de Nilfgaard.

El Camino de Ciri: Ciri (Freya Allan), ahora separada de sus protectores, tendrá que aprender a sobrevivir por su cuenta, probablemente uniéndose a la banda de forajidos conocida como “Las Ratas”.

Yennefer y la Logia de Hechiceras: Yennefer (Anya Chalotra) intentará reconstruir la hermandad de hechiceras para hacer frente a la amenaza de Vilgefortz, quien sigue tramando sus siniestros planes con Ciri como pieza clave.

La temporada adaptará gran parte del libro “Bautismo de Fuego” de Andrzej Sapkowski, una de las novelas más aclamadas de la saga.

El Final ya está Escrito: Temporadas 4 y 5 serán las Últimas

Junto con la confirmación de la fecha de estreno, Netflix ha anunciado que “The Witcher” terminará con su quinta temporada.

Producción en Bloque: Las temporadas 4 y 5 se están filmando de manera consecutiva, sin pausas. Esto garantiza una historia coherente y evita largas esperas entre temporadas.

Un Final Planificado: La decisión de anunciar el final con tanta antelación permite al equipo creativo dar un cierre satisfactorio a la historia, adaptando los tres libros restantes de la saga (“La Torre de la Golondrina” y “La Dama del Lago”) en estas dos últimas temporadas.

Fecha de estreno: ¿Cuándo vuelve el Brujo?

Fecha de Estreno de la Temporada 4: Jueves, 30 de octubre de 2025.

Plataforma: Exclusivamente en Netflix.

La espera de casi un año y medio desde el final de la tercera temporada ha sido larga, pero la promesa de dos temporadas finales filmadas sin interrupción es una gran noticia para los fans.

¿Por qué se fue Henry Cavill? El Elefante en la Habitación

No se puede hablar de la nueva temporada sin abordar la polémica salida de Henry Cavill. Aunque nunca se ha dado una razón oficial, los rumores y las fuentes cercanas a la producción apuntan a “diferencias creativas”.

La Fidelidad a los Libros: Cavill es un fanático declarado de los libros de Sapkowski y de los videojuegos . Se dice que estaba cada vez más frustrado con las desviaciones que los guionistas tomaban respecto al material original.

El Compromiso con Superman: En ese momento, también se anunció su regreso como Superman en el universo de DC, lo que podría haber generado conflictos de agenda. Irónicamente, ese regreso fue efímero.

Sea cual sea la razón, su partida dejó un hueco que parece imposible de llenar.

Una Nueva Era para el Continente

La cuarta temporada de “The Witcher” es, sin duda, el mayor desafío al que se ha enfrentado la serie. Tiene la monumental tarea de convencernos de que podemos aceptar a un nuevo Geralt y seguir amando este universo.

El tráiler ha sido un paso en la dirección correcta. Nos ha mostrado a un Liam Hemsworth comprometido, una producción que mantiene su espectacularidad y la promesa de una historia que por fin se adentra en el corazón de la guerra que amenaza al Continente.

El 30 de octubre, los fans de todo el mundo se sentarán frente a Netflix con una mezcla de escepticismo y esperanza. Solo entonces sabremos si Liam Hemsworth ha logrado lo imposible: hacernos olvidar, aunque sea por un momento, al brujo de ojos dorados que nos conquistó a todos. El destino del Continente, y el de la propia serie, está en sus manos.

