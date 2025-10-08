Ediciones Pentagrama cumple 45 años de ser la alternativa musical de México

En un entorno dominado por las grandes casas discográficas y la música comercial masiva, Ediciones Pentagrama “La alternativa musical de México” ha sustentado durante 45 años una misión clara: rescatar, registrar y difundir las músicas y poéticas que enriquecen el pensamiento humano.

Fundada por el incansable Modesto López, Ediciones Pentagrama se consolidó como un sello independiente imprescindible para la memoria musical latinoamericana.

El Festejo

Para celebrar 45 años de labor cultural, Ediciones Pentagrama ha preparado un programa musical y poético con lo mejor de su elenco, al mediodía del próximo 12 de octubre en la explanada de Radio Educación, en la Ciudad de México.

Entre los artistas que asistirán al festejo están los poetas Eduardo Langagne, Kary Cerda y Manuel Cuauhtle, así como los músicos Los Tres Huastecos, Armando Chacha, Armando Rosas, Guillermo Briseño, Nayeli Nesme y Jorge García Montemayor, Numa Moraes, Rafael Mendoza, Topete Cisneros y Manuel Mulet.

Orígenes y principios

La empresa fue fundada oficialmente el 6 de octubre de 1981, pero desde un año antes comenzó la aventura musical de México.

Desde sus inicios, su objetivo ha sido servir como una alternativa en el ámbito musical de México y América Latina , centrada en géneros poco atendidos por las grandes disqueras: música tradicional mexicana, música vernácula, poesía en voz propia, trova, nueva canción, jazz, música infantil y otros.

Su fundador, Modesto López, ha sido consistente en la idea de no perseguir “éxitos comerciales”, sino valor cultural, emprendimiento artístico y rescate del legado musical.

Catálogo, producciones y géneros

A lo largo del tiempo, el sello ha reunido más de 700 títulos discográficos que abarcan géneros como jazz, tango, música tradicional mexicana, folclore latinoamericano, rock mexicano, bolero, música para niños, afroantillana, trova tradicional y contemporánea.

También ha incursionado en libros, documentales, DVD y poesía en voz de los propios autores.

El sello ha realizado producciones “especiales” por encargo institucional, distribuciones digitales, y coproducciones con entidades culturales estatales, municipales y federales.

Retos, reconocimientos y funciones de preservación

Pentagrama ha tenido dificultades: la edición física de discos ha sido golpeada por la desaparición de formatos, problemas económicos y la necesidad de adaptarse al entorno digital.

A pesar de ello, ha logrado ser custodia de patrimonio sonoro de México; su catálogo forma parte de los acervos de universidades y de instituciones culturales, tanto nacionales como extranjeras.

En 2020, al cumplir 40 años, la disquera hizo una reflexión pública sobre su trayectoria, su catálogo —en ese momento con unos 720 títulos discográficos— y la importancia que han tenido las colaboraciones con artistas como Óscar Chávez, Margie Bermejo, Rockdrigo González y Los Tres Huastecos.

Legado e importancia actual