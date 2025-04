“Olo”: el misterioso nuevo color que solo cinco personas han visto

En un anuncio que está sacudiendo los cimientos de la neurociencia visual, un grupo de investigadores de la Universidad de California en Berkeley reveló el descubrimiento de un nuevo color nunca antes visto por el ojo humano, al que han nombrado “olo”. Esta nueva percepción cromática ha sido experimentada por tan solo cinco personas en todo el mundo, y representa un fenómeno visual que, hasta ahora, se creía imposible.

Humans just saw a *new* color—literally outside the known visual spectrum.

BAIR faculty and visual computing expert Ren Ng and collaborators made it possible with the Oz Vision System. 🌈👁️

Newly published in @ScienceAdvances: https://t.co/GjfBXwAZfnhttps://t.co/AUGDPFYsUh

— Berkeley AI Research (@berkeley_ai) April 20, 2025