Comenzar a hacer ejercicio, un reto para 2026

Comenzar a hacer ejercicio como propósito de Año Nuevo es una decisión que puede cambiar tu vida. Aquí te dejo una guía paso a paso para que puedas alcanzar este objetivo de manera efectiva y sostenible.

1. Establece Metas Claras y Realistas

Antes de empezar es crucial que establezcas metas claras y alcanzables. No te propongas correr un maratón en un mes si nunca has corrido antes. En su lugar, podrías empezar con objetivos más pequeños, como:

Caminar 30 minutos al día, tres veces por semana.

Realizar ejercicios de fuerza en casa dos veces por semana.

Estas metas te permitirán construir una base sólida y aumentar gradualmente la intensidad de tu entrenamiento.

2. Elige una Actividad que Disfrutes

La clave para mantener un hábito de ejercicio es elegir una actividad que te guste. Si no disfrutas correr, no te obligues a hacerlo. Considera opciones como:

Yoga

Natación

Ciclismo

Baile

Cuando encuentres algo que te apasione, será más fácil mantener la motivación a largo plazo.

3. Crea un Plan de Ejercicio

Una vez que hayas elegido tu actividad, es hora de crear un plan de ejercicio. Este plan debe incluir:

Días y horarios específicos para entrenar.

La duración y el tipo de ejercicio que realizarás cada día.

Un ejemplo de plan podría ser:

DíaActividadDuraciónLunesCaminata30 minMartesYoga45 minMiércolesDescanso-JuevesCaminata30 minViernesEjercicios de fuerza30 minSábadoCiclismo1 horaDomingoDescanso-

4. Encuentra un Compañero de Ejercicio

Tener un compañero de ejercicio puede ser muy beneficioso. No solo te mantendrá responsable, sino que también hará que el proceso sea más divertido. Puedes:

Invitar a un amigo o familiar a unirse a ti.

Unirte a un grupo de ejercicio o club deportivo.

5. Equípate Correctamente

Asegúrate de tener el equipo adecuado para tu actividad. Esto puede incluir:

Zapatos deportivos adecuados.

Ropa cómoda y adecuada para el clima.

Accesorios como una botella de agua o una colchoneta de yoga.

6. Mantén el Registro de tu Progreso

Llevar un registro de tu progreso puede ser muy motivador. Puedes:

Usar una aplicación de fitness para registrar tus entrenamientos.

Llevar un diario de ejercicio donde anotes tus logros y cómo te sientes.

7. Sé Flexible y Paciente

Es importante ser flexible y paciente contigo mismo. Habrá días en los que no podrás seguir tu plan al pie de la letra, y eso está bien. Lo importante es:

Volver al camino lo antes posible.

Celebrar tus logros, por pequeños que sean.

8. Consulta a un Profesional

Si tienes dudas sobre cómo empezar o si tienes alguna condición médica, no dudes en consultar a un profesional. Un entrenador personal o un médico pueden darte:

Consejos personalizados.

Recomendaciones sobre cómo adaptar tu rutina a tus necesidades específicas.

Comenzar a hacer ejercicio como propósito de Año Nuevo es una decisión maravillosa. Siguiendo estos pasos, podrás construir un hábito saludable y sostenible que te beneficiará a largo plazo. ¡Ánimo y a por ello!