Cocinero del Año Querétaro, comienza el delicioso concurso gastronómico

La primera edición del Concurso Cocinero del Año Querétaro quedó formalmente inaugurada, con el propósito de impulsar nuevos conceptos y fortalecer el posicionamiento del destino a nivel nacional e internacional.

El director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Rodrigo Ibarra Lozano, dijo que el Concurso Cocinero del Año Querétaro es un nuevo certamen gastronómico que reunirá a cocineros profesionales del estado para promover la riqueza culinaria queretana.

El funcionario explicó que el certamen se integra como un foro gratuito y abierto al público, que incluye competencias profesionales, clases magistrales, conferencias y un mercado de artesanos, pequeños productores y queseros del estado.

Esta dinámica, agregó, permitirá visibilizar la cadena de valor que sostiene a la gastronomía queretana desde su origen: el campo, la producción local y las tradiciones culinarias.

“Este concurso nos permite mostrar, con orgullo, la diversidad y calidad de nuestros ingredientes, la profundidad de nuestras técnicas culinarias y el enorme talento que existe en todo el estado. Querétaro aspira a posicionarse entre los destinos gastronómicos más importantes del mundo, y este evento es un paso firme en esa dirección”, destacó.

Ibarra Lozano subrayó que la gastronomía se ha convertido en uno de los pilares estratégicos para la atracción turística. Eventos como Cocinero del Año Querétaro, reiteró, fortalecen este posicionamiento al mostrar la calidad de los ingredientes locales, la creatividad de los cocineros y la diversidad culinaria presente en los distintos municipios.

En su intervención la directora del Concurso, Eva García Cuervo, sostuvo que el jurado de la competencia, está conformado por chefs de amplia trayectoria dentro de la escena gastronómica nacional, así como por especialistas queretanos en cocina tradicional y cultura alimentaria. Su participación, dijo, garantiza una evaluación integral que reconoce tanto la técnica contemporánea como la herencia culinaria del estado.

Con este evento, Querétaro reafirma su compromiso de promover la gastronomía como un motor de desarrollo turístico, económico y cultural, reconociendo a las y los cocineros como embajadores de la identidad queretana.

El Concurso Cocinero del Año se llevará a cabo durante dos días en las instalaciones de la UVM campus Querétaro, con acceso libre para todas cada una de las actividades.