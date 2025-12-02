Salud infantil es clave para un nuevo regreso a clases

Con el inicio de un nuevo ciclo escolar a la vista en 2026, expertos en salud infantil y nutrición resaltan la importancia de preparar el sistema inmunológico de los niños para enfrentar la inevitable exposición a virus y bacterias en el aula.

Fortalecer las defensas no depende de una sola acción, sino de la adopción de hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada que proporcionen los nutrientes esenciales para un desarrollo óptimo y contar con una excelente salud infantil.

Alimentación: El pilar de la inmunidad

Gobierno de México Una dieta balanceada es fundamental para que el sistema inmune funcione correctamente. Los especialistas dely otras instituciones de salud recomiendan:

Frutas y Verduras Coloridas: Son ricas en vitaminas y antioxidantes. Alimentos como los cítricos (naranjas, guayabas, limones), fresas, kiwis, brócoli, espinacas y zanahorias son excelentes fuentes de vitamina C y otros micronutrientes.

Proteínas Magras y Cereales Integrales: El pollo, pavo, pescado y alimentos como la avena y el trigo integral aportan vitaminas B6 y B12, esenciales para la producción de glóbulos blancos, las El pollo, pavo, pescado y alimentos como la avena y el trigo integral aportan vitaminas B6 y B12, esenciales para la producción de glóbulos blancos, las células del sistema inmune.

Grasas Saludables: El aguacate y los frutos secos (nueces, almendras) también contribuyen con nutrientes El aguacate y los frutos secos (nueces, almendras) también contribuyen con nutrientes clave

Evitar la Comida Chatarra: Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados ayuda a mantener un entorno intestinal saludable, clave para la inmunidad. Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados ayuda a mantener un entorno intestinal saludable, clave para la inmunidad.

Descanso y Actividad Física: Hábitos que marcan la diferencia

Más allá de la nutrición, los hábitos diarios refuerzan la capacidad del cuerpo para defenderse:

Sueño Reparador: Asegurar que los Asegurar que los niños duerman las horas adecuadas para su edad es crucial. El descanso permite que el cuerpo se recupere y fortalezca sus mecanismos de defensa.

Ejercicio al Aire Libre: La actividad física regular y pasar tiempo al sol (con la protección adecuada) fomenta un bienestar general y ayuda a sintetizar vitamina D, importante para la La actividad física regular y pasar tiempo al sol (con la protección adecuada) fomenta un bienestar general y ayuda a sintetizar vitamina D, importante para la salud ósea e inmunológica.

Higiene y Prevención: El primer escudo

UNICEF y otras organizaciones de salud pública enfatizan que las medidas de higiene son el escudo más simple y eficaz contra los patógenos.

Lavado de Manos: Promover el lavado de manos frecuente y adecuado con Promover el lavado de manos frecuente y adecuado con agua y jabón es una de las prácticas más efectivas para prevenir la propagación de enfermedades.

Vacunación al Día: Mantener el Mantener el calendario de vacunación infantil completo y actualizado es vital para protegerlos contra enfermedades graves.