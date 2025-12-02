Salud infantil es clave para un nuevo regreso a clases

Con el inicio de un nuevo ciclo escolar a la vista en 2026, expertos en salud infantil y nutrición resaltan la importancia de preparar el sistema inmunológico de los niños para enfrentar la inevitable exposición a virus y bacterias en el aula.
Fortalecer las defensas no depende de una sola acción, sino de la adopción de hábitos de vida saludables y una dieta equilibrada que proporcionen los nutrientes esenciales para un desarrollo óptimo y contar con una excelente salud infantil.
Alimentación: El pilar de la inmunidad
Una dieta balanceada es fundamental para que el sistema inmune funcione correctamente. Los especialistas del Gobierno de México y otras instituciones de salud recomiendan:
- Frutas y Verduras Coloridas: Son ricas en vitaminas y antioxidantes. Alimentos como los cítricos (naranjas, guayabas, limones), fresas, kiwis, brócoli, espinacas y zanahorias son excelentes fuentes de vitamina C y otros micronutrientes.
- Proteínas Magras y Cereales Integrales: El pollo, pavo, pescado y alimentos como la avena y el trigo integral aportan vitaminas B6 y B12, esenciales para la producción de glóbulos blancos, las células del sistema inmune.
- Grasas Saludables: El aguacate y los frutos secos (nueces, almendras) también contribuyen con nutrientes clave.
- Evitar la Comida Chatarra: Limitar el consumo de alimentos ultraprocesados y azucarados ayuda a mantener un entorno intestinal saludable, clave para la inmunidad.
Descanso y Actividad Física: Hábitos que marcan la diferencia
Más allá de la nutrición, los hábitos diarios refuerzan la capacidad del cuerpo para defenderse:
- Sueño Reparador: Asegurar que los niños duerman las horas adecuadas para su edad es crucial. El descanso permite que el cuerpo se recupere y fortalezca sus mecanismos de defensa.
- Ejercicio al Aire Libre: La actividad física regular y pasar tiempo al sol (con la protección adecuada) fomenta un bienestar general y ayuda a sintetizar vitamina D, importante para la salud ósea e inmunológica.
Higiene y Prevención: El primer escudo
UNICEF y otras organizaciones de salud pública enfatizan que las medidas de higiene son el escudo más simple y eficaz contra los patógenos.
- Lavado de Manos: Promover el lavado de manos frecuente y adecuado con agua y jabón es una de las prácticas más efectivas para prevenir la propagación de enfermedades.
- Vacunación al Día: Mantener el calendario de vacunación infantil completo y actualizado es vital para protegerlos contra enfermedades graves.
Integrar estos consejos en la rutina familiar no solo prepara a los niños para el regreso a clases, sino que establece las bases para un estilo de vida saludable a largo plazo.