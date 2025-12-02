Éxito rotundo en la cocktail party de Sal & Julieta

El pasado jueves 13 de noviembre, Sal & Julieta celebró con gran éxito su exclusiva Cocktail Party, un evento que reunió a clientes, invitados especiales y amantes de la mixología en una noche llena de ambiente, sabores y experiencias únicas.

La velada comenzó a las 7:00 p.m. en Jurica, Santiago de Querétaro, donde los asistentes fueron recibidos con un montaje cálido, luces tenues y una estética diseñada para crear un ambiente íntimo y sofisticado. La decoración, acompañada de coctelería artesanal, marcó el estilo distintivo que caracteriza a Sal & Julieta.

Durante el evento, los invitados disfrutaron de una selección especial de cócteles de autor preparados por el equipo de mixología de la casa. Entre los favoritos de la noche destacó un coctel cítrico con notas frescas y una presentación impecable que se convirtió en protagonista entre los asistentes. Entre los invitados que se hicieron presentes en la celebración estuvieron Marco Polo Lara, Samantha Guadarrama, Fernando Nava, Vanessa Rico, Constanza Gonzalez y Alejandro Ponce, quienes formaron parte del ambiente cálido y celebratorio de la velada.

La Cocktail Party no solo reforzó el compromiso de Sal & Julieta con ofrecer experiencias gastronómicas innovadoras, sino que también consolidó la conexión con su comunidad en Querétaro, creando un espacio para celebrar, compartir y disfrutar.

Sal & Julieta agradece profundamente a todos los asistentes por ser parte de esta noche especial y reafirma que futuros eventos seguirán impulsando la creatividad, la convivencia y la esencia que define al proyecto.

Para más información sobre próximos eventos o colaboraciones, las personas interesadas pueden ponerse en contacto directamente con Sal & Julieta a través de sus canales oficiales.

