Con el compromiso de fortalecer el liderazgo de las mujeres en el comercio internacional, se llevó a cabo con gran éxito el Foro Exportadoras, Juntas Cambiando Vidas, en el Auditorio Arturo “Pitos” Guerrero, un espacio creado por el Gobierno de la Gente a través de COFOCE con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino, impulsar la internacionalización de empresas guanajuatenses y generar redes estratégicas para el crecimiento de las exportaciones.

El foro en el que participaron más de 200 empresarias, tuvo como finalidad capacitar, inspirar y conectar a mujeres empresarias que hoy están transformando el comercio exterior desde Guanajuato, brindándoles herramientas, casos reales de éxito y acompañamiento institucional para fortalecer su competitividad en los mercados internacionales.

1 de 22

Gobierno de la Gente impulsa liderazgo femenino en el Foro Exportadoras

En representación de la Gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y bajo la visión del Gobierno de la Gente, Luis Rojas Director de COFOCE, aseguró que si bien la economía se enfrenta a retos globales, en el estado se cuenta con un aliado del Gobierno, que su finalidad es llevar los productos a otros países.

“Es un gran orgullo ver a tantas mujeres congregadas el día de hoy, tantas empresarias, tantas emprendedoras que hoy nos acompañan y que queremos que al igual que Adriana y todas las empresarias que hoy recibieron su certificación WeConnect al igual que ellas, ustedes muy pronto puedan estar aquí al frente mostrando sus casos de éxito, contando sus historias, esas que no solamente motivan, sino que inspiran a todas las demás”, dijo Luis Ernesto Rojas Ávila, director de COFOCE.

En el evento, el Director de COFOCE, Luis Rojas Ávila, anunció un programa especialmente para mujeres para este próximo 2026 que incluye formación especializada, capacitaciones, asesorías, acompañamiento, vinculaciones con acceso a mercados internacionales, transformación digital, red de mujeres exportadoras, espacios de liderazgo, financiamiento, comercio justo, entre otros.

El alcalde, Antonio Marún González dio la bienvenida a la fuerza femenina y exportadora del estado al municipio. “Es un honor darle la bienvenida a San Francisco del Rincón, hoy cede de este evento de Exportadoras “Juntas cambiando vidas” Evento que refleja el talento la fuerza y el liderazgo de las mujeres guanajuatenses quiero reconocer este espacio, para que más mujeres emprendedoras y empresarias se capaciten, se vinculen y encuentren nuevas oportunidades dentro del comercio internacional, este esfuerzo forma parte de la visión de nuestra gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo”, dijo.

Ponencias que fortalecen el liderazgo empresarial femenino

La jornada inició con la conferencia “Inclusión estratégica en el mundo empresarial liderado por mujeres”, impartida por Fátima Masse, quien abordó la importancia de generar entornos empresariales más equitativos, incluyentes y con visión de largo plazo para el fortalecimiento de las empresas lideradas por mujeres.

Además se llevó a cabo el panel “El lado social de las exportaciones”, moderado por Analy Ayala Mejía, directora de Economía y Turismo de San Francisco del Rincón, con la participación de destacadas empresarias exportadoras: Yuliana Vázquez, de Oklahoma Hats, Paulina Gallardo, de San Miguel Shoes, Edith Orozco, de Edith Orozco Joyería.

Durante este panel se compartieron experiencias reales sobre cómo la exportación no solo impulsa productos y negocios, sino que genera bienestar social, transforma comunidades y transforma vidas.

El foro cerró con la conferencia “Liderazgo con valor para transformar organizaciones”, a cargo de Mamselle Torres, quien brindó herramientas prácticas para fortalecer el liderazgo consciente, la innovación y la dirección estratégica de equipos empresariales.

COFOCE Reconoce a empresarias con acreditación WEConnect

Como parte del programa, se realizó la entrega de reconocimientos a empresarias guanajuatenses acreditadas con el distintivo Women Owned de WEConnect, que valida a compañías propiedad de mujeres con estándares internacionales, facilitando su acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Las empresarias reconocidas fueron: Adriana Álvarez, de OKÜMÉ; Patricia Yanet González Escobar, de Espazio Design; Marianela del Valle López, de Del Valle Ingeniería y Espacios Arquitectónicos; Karina Viktoria Gómez Alvarado, de Ceremonias Viktoria; Ma. Trinidad Rocha Sánchez, de Galerías JRochaV; Érika Beatriz Carrillo Rodríguez, de Happy Marmalades.

¡Una representación importante!

En representación de las empresas acreditadas, Adriana Álvarez, de la empresa OKÜMÉ, compartió su testimonio sobre la importancia de la certificación para su crecimiento y posicionamiento internacional:

“Nos dieron la posibilidad de certificarte como empresa propiedad de mujeres, con un sello distintivo que se llama WEConnect International y un sello de Women Owned y que garantiza que la empresa es propiedad de mujeres, (…) tiene como una cartera de compradores, que sí o sí tienen que comprarle a empresas que son de mujeres, entonces ahí tienes una puerta enorme de posibilidades por ser empresa WeConnect, por ser acreedora al sello Women Owned”, aseguró Adriana.

Y es que afirmó que formar parte de esta acreditación, da muchos beneficios y oportunidades, pues dentro de su cartera de compradores se encuentras empresas de talla internacional como Estudios Universal, Coca Cola, HEB, entre otros.

Asimismo, Ixchel Alcántara, representante oficial de WEConnect LATAM, dirigió un mensaje de felicitación a las empresarias por la obtención de este distintivo y llamó a seguir trabajando en alianza en favor de el impulso al talento femenino para exportar sus productos.

El Foro Exportadoras, Juntas Cambiando Vidas, reafirma el compromiso de COFOCE y del Gobierno de la Gente con el fortalecimiento de las mujeres empresarias, impulsando su acceso a nuevos mercados, su profesionalización y su integración a cadenas globales de valor.

Este encuentro se consolidó como un espacio de inspiración, capacitación, networking y reconocimiento al talento femenino, que hoy impulsa el desarrollo económico de Guanajuato a nivel internacional.