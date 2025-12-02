Flor de bugambilia, la receta ideal para la tos seca

El uso de la flor de bugambilia como remedio casero para afecciones respiratorias es una práctica arraigada en la medicina tradicional mexicana, transmitida de generación en generación.

Aunque la ciencia moderna aún investiga a fondo sus mecanismos de acción, la tradición y la experiencia popular respaldan los beneficios de la flor de bugambilia para aliviar la tos seca, la gripe, el asma y la bronquitis.

Propiedades y Beneficios Atribuidos

Las vistosas brácteas (las flores de colores, no las hojas) de la bugambilia se caracterizan por sus propiedades antiinflamatorias, antipiréticas (ayudan a reducir la fiebre) y expectorantes. Su consumo en infusiones o jarabes se asocia con:

Disminución de la tos seca.

Ayuda a desprender y eliminar flemas.

Mejora la oxigenación de los pulmones.

Alivio de la irritación de garganta.

Científicos de la Facultad de Química de la UNAM han descrito el mecanismo por el cual plantas como la bugambilia, el gordolobo y el chicalote auxilian en el tratamiento de enfermedades respiratorias, validando parcialmente estos usos tradicionales.

Receta Tradicional de Jarabe de Bugambilia

La preparación casera suele ser sencilla y aprovecha las propiedades de la flor combinadas con otros ingredientes naturales como la miel y el limón.

Ingredientes:

Un puñado de flores de bugambilia frescas (asegúrese de que estén limpias y libres de pesticidas).

1 taza de agua (aproximadamente 250 ml).

Rodajas de limón (opcional, para vitamina C y sabor).

Miel de abeja al gusto (para endulzar y por sus propiedades calmantes; no apta para niños menores de un año).

Canela o jengibre (opcional, por sus propiedades analgésicas y expectorantes adicionales).

Instrucciones de Preparación:

Lavar y desinfectar: Lave Lave cuidadosamente las flores de bugambilia para eliminar cualquier impureza. Hervir: En una olla pequeña, ponga a hervir el En una olla pequeña, ponga a hervir el agua y agregue las flores limpias junto con las rodajas de limón, canela o jengibre si lo desea. Infusionar: Deje que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 a 15 minutos, hasta que el agua adquiera un color intenso (normalmente Deje que la mezcla hierva a fuego lento durante unos 10 a 15 minutos, hasta que el agua adquiera un color intenso (normalmente morado o fucsia, dependiendo del color de la flor). Filtrar: Retire la olla del fuego y cuele la infusión para separar los restos vegetales. Endulzar: Una vez que la infusión esté tibia, agregue la miel de abeja y revuelva bien hasta que se disuelva por completo. La miel ayuda a espesar la mezcla, creando un jarabe natural. Almacenar: Guarde el jarabe en un recipiente de vidrio hermético en el refrigerador.

Consideraciones Importantes