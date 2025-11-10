Bueñuelos de viento, un clásico irresistible

Por
Humberto Gomez
-
0
14
Buñuelos de viento
special firtter eaten for Christmas in Mexico

Los buñuelos de viento son una delicia tradicional que ha conquistado paladares en muchas culturas. Con su textura ligera y crujiente por fuera, y suave y esponjosa por dentro, estos buñuelos son perfectos para disfrutar en cualquier ocasión.

Historia y Origen

Los buñuelos de viento tienen sus raíces en la cocina española, aunque se han extendido y adaptado en diversas culturas alrededor del mundo. En España, son especialmente populares durante las festividades de Semana Santa y Navidad.

Mano sosteniendo buñuelos, dulce de canela típico de México en Navidad. Foto de archivo de una mano tomando buñuelos, comida navideña mexicana.
En España son populares durante Semana Santa y Navidad

La receta básica ha variado ligeramente a lo largo de los años y en diferentes regiones, pero el encanto de los buñuelos de viento permanece intacto.

Ingredientes

Para preparar estos irresistibles buñuelos, necesitarás:

  • 250 ml de agua
  • 100 g de mantequilla
  • 150 g de harina de trigo
  • 4 huevos
  • 1 pizca de sal
  • Aceite para freír
  • Azúcar glas para espolvorear

Preparación

Paso 1: Cocer la Masa

  1. En una olla, lleva el agua, la mantequilla y la sal a ebullición.
  2. Una vez que hierva, retira la olla del fuego y añade la harina de una vez, removiendo vigorosamente hasta formar una masa homogénea.
  3. Vuelve a poner la olla al fuego medio y sigue removiendo la masa durante unos minutos hasta que se despegue de las paredes de la olla.
Te puede interesar:
Detallazo de "El Profe Chido"

Paso 2: Incorporar los Huevos

  1. Deja que la masa se enfríe un poco y luego añade los huevos uno a uno, asegurándote de que cada huevo esté bien incorporado antes de añadir el siguiente. La masa debe quedar suave y brillante.

Paso 3: Freír los Buñuelos

  1. Calienta abundante aceite en una freidora o sartén profunda hasta alcanzar una temperatura de unos 180°C.
  2. Con la ayuda de dos cucharas o una manga pastelera, forma bolitas de masa y fríelas en el aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes.
  3. Retira los buñuelos del aceite y déjalos escurrir sobre papel absorbente.

Paso 4: Servir

  1. Espolvorea los buñuelos con azúcar glas mientras aún están calientes.
  2. Sirve y disfruta de estos deliciosos buñuelos de viento tan pronto como estén listos, ya que su textura es mejor cuando están recién hechos.

Variaciones y Acompañamientos

Aunque los buñuelos de viento son deliciosos tal como están, puedes experimentar con diferentes sabores y acompañamientos:

kembang goyang kembang goyang es un bocadillo crujiente tradicional de Indonesia. También conocido en Malasia como kuih ros o kuih loyang horneado Foto de stock
De mil formas son deliciosos
  • Relleno de Crema Pastelera: Inyecta una pequeña cantidad de crema pastelera en el centro de cada buñuelo para un toque extra de sabor.
  • Canela y Azúcar: En lugar de solo azúcar glas, mezcla azúcar con canela para un sabor más cálido y aromático.
  • Chocolate: Sumerge los buñuelos en chocolate derretido para una experiencia aún más indulgente.
Te puede interesar:
Romeritos: la receta del platillo mexicano que define la navidad

Los buñuelos de viento son una delicia clásica que nunca pasa de moda. Su preparación es relativamente sencilla y el resultado es siempre gratificante. Ya sea que los disfrutes en una celebración especial o como un capricho en una tarde cualquiera, estos buñuelos de viento son una opción irresistible que seguramente encantará a todos los que los prueben.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí