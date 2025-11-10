“Marca de Confianza”, reconocen turismo de romance y región vitivinícola de Qro.

El estado de Querétaro recibió el galardón como “Marca de Confianza”, que reconoce a la entidad como el mejor destino en la categoría de Turismo de Romance y Mejor Destino Vivtivinícola por parte del grupo editorial Selecciones Reader’s Digest. director de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo del estado de Querétaro, Rodrigo Ibarra Lozano, fue el encargado de recibir dichas preseas, durante una ceremonia realizada en la Ciudad de México.

Ahí, Ibarra mencionó que este galardón refrenda la vocación del estado de Querétaro para seguir impulsando al segmento de Turismo de Romance y el enoturismo en la entidad.

Los galardones “Marca de Confianza” tienen por objetivo reconocer la calidad, la trayectoria e innovación de diversas marcas cuya visión es mejorar la calidad de vida de las personas a través de sus productos, servicios o experiencias.

Dichos galardonbes evalúan entre otros aspectos la calidad, la imagen, la competitividad, la responsabilidad social y la innovación.

Reader’s Digest otorga los “Galardones de Confianza” en diferentes categorías, incluyendo productos y servicios.

Los estados que han recibido estos reconocimientos varían cada año y dependen de encuestas de satisfacción de los consumidores.

Los estados de Jalisco, Nuevo León, Puebla y ahora Querétaro han recibido la distinción que otorga la empresa editorial, en tanto que en Estadois Unidos lo han recibido California, Texas, Nueva York, Florida e Illinois.