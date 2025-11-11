¡Querétaro se viste de gala! La 11ª edición de Siguientescena: Arte evolutivo llega para transformar tus sentidos

La 11ª edición de Siguientescena. Querétaro se prepara para ser el epicentro de la creatividad y la innovación, invitando a todos sus habitantes y visitantes a un viaje inolvidable a través del arte en su máxima expresión. Del 13 al 16 de noviembre de 2025, la ciudad se transformará con la llegada del 11º Festival Internacional Siguientescena: Arte evolutivo. Cuatro días repletos de magia, talento y experiencias únicas te esperan, y lo mejor de todo: ¡la entrada a todos los eventos es completamente gratuita!

Desde su nacimiento en 2008, Siguientescena ha sido un faro para las artes escénicas alternativas, impulsando el desarrollo humano, fortaleciendo la diversidad cultural en Querétaro y fomentando un intercambio artístico y económico sin precedentes con otras naciones. Este festival ha logrado consolidar a Querétaro como un verdadero polo de desarrollo escénico, llevando arte de primer nivel directamente a las calles y teatros de la ciudad.

Gracias al incansable trabajo y compromiso de la Secretaría de Cultura del Estado, bajo el liderazgo de la Mtra. Ana Paola López Birlain, y la Secretaría de Cultura del Municipio de Querétaro, a cargo de la Lic. Daniela Salgado, tanto los queretanos como los turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de un programa cultural de talla internacional.

Este año, la edición número once del festival promete superar todas las expectativas, deleitándonos con una impresionante oferta de 15 espectáculos y 23 funciones que abarcan un amplio espectro de disciplinas artísticas: música, danza, teatro y circo contemporáneo. Más de 31 artistas de talla internacional, provenientes de países como Argentina, Australia, España y Costa Rica, junto con destacados talentos de diferentes ciudades de México (Querétaro, Guadalajara, Cuernavaca y la Ciudad de México), convergerán en los icónicos escenarios del Jardín Guerrero y el Teatro de la Ciudad. Una verdadera fiesta de arte que nace en Querétaro para el mundo.

1 de 13

Un inicio de ensueño: danza, música y emoción en el Teatro de la Ciudad

La majestuosa jornada inaugural dará comienzo el jueves 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad. Prepárense para ser testigos de INDIGO 3.0, el más reciente estreno de la aclamada coreógrafa Bárbara Alvarado.

Esta coproducción México-Argentina promete una fusión impactante de danza, teatro y música electroacústica en vivo, dividida en tres actos que, sin duda, dejarán al público sin aliento. No en vano, esta obra ha sido galardonada con el prestigioso PREMIO PRAD 2025 por la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, un reconocimiento que subraya su calidad y relevancia en el panorama dancístico actual.

Pero la noche apenas comienza. A las 20:30 horas, el mismo jueves, el escenario se engalanará con la presencia de una verdadera leyenda de la música española: Pancho Varona.

El músico, compositor y productor madrileño, conocido por su inseparable vínculo de más de 40 años como compañero de Joaquín Sabina, nos deleitará con sus composiciones más emblemáticas. “Peces de ciudad”, “Y sin embargo” y “Contigo” son solo algunas de las joyas que ha coescrito y compartido con el mundo, y que ahora interpreta en su íntima gira “Punto y seguido”, acompañado únicamente de su guitarra y relatos personales que prometen tocar el alma del público. Su talento ha trascendido fronteras, colaborando con artistas de la talla de Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Ana Torroja y Luz Casal.

Conoce los temas más relevantes de deportes.

¡El circo contemporáneo se toma el Jardín Guerrero!

Los días viernes 14 y sábado 15, el corazón de Querétaro vibrará con la energía y el asombro del circo contemporáneo. A las 19:00 horas en el Jardín Guerrero, no te puedes perder la Varieté Internacional de Circo Contemporáneo.

Artistas que han deslumbrado en escenarios tan prestigiosos como el Cirque du Soleil y The 7 Fingers, muchos de ellos egresados de la reconocida Escuela Nacional de Circo de Montreal, te llevarán a un mundo de acrobacias imposibles, destreza física impresionante y una narrativa visual que desafía los límites de la imaginación. Prepárense para ser testigos de actos que combinan técnica, poesía y emoción en un espectáculo inolvidable bajo el cielo queretano.

Infórmate en Noticias Gobierno.

Noches de ritmo y fusión en el Jardín Guerrero

Posteriormente, a las 21:00 horas, el ambiente del Jardín Guerrero se transformará con propuestas musicales vanguardistas. El viernes 14, desde la Ciudad de México y Monterrey, se presentará DJ Dark Wave, un proyecto que redefine la música electrónica contemporánea a través de ejecuciones en vivo y composiciones originales. Dark Wave apuesta por la autenticidad, fusionando géneros, emociones e instrumentos reales para devolverle profundidad, riesgo y alma a la pista de baile, prometiendo una experiencia sonora que va más allá de lo convencional.

El sábado 15, también a las 21:00 horas en el Jardín Guerrero, el público podrá disfrutar de la vibrante propuesta de Barzo, DJ y productor musical de Costa Rica/Polonia. Reconocido por fusionar ritmos tropicales con sonidos electrónicos, Barzo crea experiencias sonoras vibrantes y envolventes que invitan al movimiento. Su talento le ha valido importantes reconocimientos como el VIII Premio Ibermúsicas 2021 y el XVIII Premio ACAM 2024, además de llevar su música a más de 250 presentaciones en América, Europa y Asia. Cada presentación de Barzo es una celebración de ritmos, culturas y emociones, transmitiendo un mensaje de autenticidad y buena vibra que refleja su espíritu: “¡Pura vida!”.

Clausura emotiva: reflexión y danza con Sara Montero

La 11ª edición de Siguientescena culminará el domingo 16 de noviembre con una propuesta profunda y conmovedora: Un lugar sin fin, de la talentosa Sara Montero. Bailarina, actriz y coreógrafa formada en Querétaro, Sara combina magistralmente la danza contemporánea, la interpretación actoral y una coreografía original para crear un lenguaje escénico único.

Su obra se centra en la reflexión sobre la condición de la mujer y temas sociales relevantes, invitando al público a una experiencia introspectiva. Sara ha desarrollado proyectos destacados como “Un lugar sin fin”, presentado en diversos festivales internacionales y talleres de danza contemporánea, consolidándose como una creadora innovadora y comprometida, cuya propuesta artística invita a la audiencia a experimentar la danza como una poderosa herramienta de reflexión y expresión.

¡Una gran madurez!

Con la madurez alcanzada a lo largo de sus once ediciones, Siguientescena se ha consolidado como un festival mexicano de artes escénicas de gran proyección, reconocido por su impecable capacidad de organización, la curaduría de sus propuestas y su visión internacional. Es una verdadera fiesta de arte que nace desde Querétaro para el mundo, promoviendo el desarrollo humano a través de la expresión artística en la voz y el cuerpo de grandes creadores contemporáneos. Esto es, sin lugar a dudas, Arte evolutivo.

Mantente informado en Alternativo.mx