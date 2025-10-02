Xbox Game Pass: guía de los nuevos planes, precios y beneficios

Xbox Game Pass ha realizado cambios importantes en sus planes de suscripción. El cambio más significativo es el aumento de precio del plan Ultimate, que ahora cuesta $449 pesos al mes (antes $299). A cambio, este plan ahora incluye Ubisoft+ Classics y, a partir de noviembre, el Club de Fortnite. Los planes más básicos también han sido renombrados: Game Pass Core ahora es Game Pass Essential, y Game Pass Standard es ahora Game Pass Premium, aunque sus precios se mantienen. Una novedad importante es que ahora todos los planes incluyen acceso a juegos en la nube y PC Game Pass.

La Evolución del “Mejor Negocio en los Videojuegos”: Game Pass se Renueva (y Sube de Precio)

Durante años, ha sido el estandarte de Xbox, el servicio que cambió las reglas del juego y que muchos consideran la mejor oferta en el mundo del gaming: Xbox Game Pass. La promesa de un “Netflix de los videojuegos”, con cientos de títulos disponibles por una suscripción mensual, ha sido irresistible para millones de jugadores.

Pero en un mercado en constante evolución, estancarse no es una opción. Microsoft lo sabe, y ha decidido que es el momento de darle una sacudida a su servicio estrella. La compañía ha anunciado una reestructuración total de sus planes de Game Pass, con nuevos nombres, nuevos beneficios y, sí, el aumento de precio que muchos temían.

¿Vale la pena seguir pagando? ¿Qué plan me conviene ahora? Aquí te desglosamos todos los cambios para que entiendas qué significa esta nueva era para tu cartera y para tu experiencia de juego.

El Elefante en la Habitación: La Subida de Precio de Game Pass Ultimate

Vamos al grano. La noticia que más ha resonado es el considerable aumento de precio del plan más completo.

Plan Ultimate (Precio anterior): $299 pesos al mes

Plan Ultimate (Nuevo Precio): $449 pesos al mes.

Es un aumento de 150 pesos. Los planes Essential (antes Core) y Premium (antes Standard) mantienen sus precios de $169 y $219 pesos, respectivamente.

¿Por Qué Sube de Precio? Los Nuevos Beneficios de Ultimate

Microsoft no está pidiendo más dinero a cambio de nada. El nuevo precio de Game Pass Ultimate viene justificado por la inclusión de nuevos y valiosos beneficios, convirtiéndolo en una suscripción de entretenimiento “todo en uno”.

Inclusión de Ubisoft+ Classics:

Los suscriptores de Ultimate ahora tendrán acceso a un catálogo selecto de los mejores juegos de Ubisoft sin costo adicional. Esto incluye sagas completas como Assassin’s Creed (con joyas como Black Flag y The Ezio Collection ), Far Cry y títulos aclamados como Scott Pilgrim vs. The World . Club de Fortnite (a partir del 18 de noviembre):

En una jugada maestra para atraer a la inmensa comunidad de Fortnite, la suscripción a Ultimate ahora incluirá el Club de Fortnite . Esto te da acceso al Pase de Batalla de cada temporada , 1,000 V-Bucks (pavos) mensuales y skins exclusivas. Lanzamientos “Día Uno” Garantizados:

Esta sigue siendo la joya de la corona. Solo los miembros de Ultimate tendrán acceso a los grandes lanzamientos de Xbox Game Studios el mismo día de su estreno , incluyendo futuros titanes como Call of Duty: Black Ops 7, The Outer Worlds 2 y NINJA GAIDEN 4 . EA Play:

Se mantiene el acceso completo al catálogo de EA Play, con sagas como FIFA (ahora EA FC), Battlefield y Mass Effect .

En resumen, Xbox está transformando Ultimate de un simple servicio de juegos a un “súper bundle” de entretenimiento.

Los Nuevos Planes de Xbox Game Pass: ¿Cuál es para Ti?

Con los cambios de nombre y beneficios, así queda la oferta de Game Pass en México. Una de las mejores noticias es que todos los planes ahora incluyen juego en la nube y acceso a PC Game Pass.

Característica Game Pass Essential Game Pass Premium Game Pass Ultimate Precio Mensual $169 $219 $449 Juegos Disponibles Más de 50 Más de 200 Más de 400 Juego Online Si Si Si Juego en la Nube Si Si Si PC Game Pass Si Si Si Juegos de Xbox Día 1 No No (llegan después) Si EA Play No No Si Ubisoft+ Classics No No Si Club de Fortnite No No Si (desde nov.) Puntos Rewards Hasta 25,000/año Hasta 50,000/año Hasta 100,000/año

Análisis de los Planes:

Game Pass Essential ($169): El sucesor espiritual de Xbox Live Gold. Es la opción básica si lo único que te interesa es jugar en línea y tener acceso a un catálogo rotativo de unos 50 juegos de alta calidad, como Hades y Disney Dreamlight Valley .

Game Pass Premium ($219): El punto medio y, para muchos, el de mejor valor. Te da acceso a un catálogo enorme de más de 200 juegos , incluyendo joyas como Minecraft, Forza Horizon 5, GTA V y los recién añadidos Diablo IV y Hogwarts Legacy . La gran “pega” es que los nuevos lanzamientos de Xbox ya no llegarán día uno a este plan.

Game Pass Ultimate ($449): La experiencia completa y sin compromisos . Es para el jugador que lo quiere todo: el catálogo completo, los estrenos día uno, EA Play, Ubisoft+, Fortnite y todos los beneficios adicionales. Aunque es el más caro, su valor, si aprovechas todos los servicios , es innegable.

El Futuro de Xbox es Híbrido

Estos cambios llegan en un momento crucial para Xbox. Con el reciente lanzamiento de su propia PC portátil, la ROG Xbox Ally X, y la confirmación de que todos los planes de Game Pass incluyen juego en la nube y en PC, la estrategia es clara: Xbox ya no es solo una consola, es un ecosistema.

Quieren que puedas jugar sus juegos donde quieras, como quieras y cuando quieras, ya sea en tu Xbox Series X, en tu PC, en tu celular a través de la nube o en su nueva portátil.

Una Subida de Precio Justificada (si aprovechas los beneficios)

El aumento de precio de Xbox Game Pass Ultimate es una píldora difícil de tragar, no hay duda. Pero a diferencia de otras subidas en el mundo del streaming, Microsoft ha hecho un esfuerzo por añadir un valor tangible y significativo a su plan más caro.

La inclusión de Ubisoft+ y el Club de Fortnite son beneficios que, por sí solos, ya tienen un costo mensual considerable. Si eres un jugador que aprovecha estos servicios, el nuevo precio de Ultimate sigue siendo un negocio redondo.

Para los demás, la reestructuración de los planes ofrece una mayor claridad. Ahora puedes elegir con más precisión qué nivel de servicio se adapta a tus hábitos y a tu bolsillo. La era dorada del “todo por muy poco” parece estar llegando a su fin, pero el “mejor negocio en los videojuegos” sigue siendo, sin duda, una oferta muy difícil de rechazar.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.