Tianguis del Imán: El secreto de mariazel para comprar ropa de paca de diseñador por 15 pesos

En un mundo donde las famosas parecen gastar fortunas en cada look, la conductora y actriz Mariazel ha roto el molde, revelando su secreto mejor guardado para lucir siempre a la moda sin vaciar la cartera: la ropa de paca. Su confesión ha puesto en el mapa de muchos al Tianguis del Imán, un mercado ambulante en el sur de la Ciudad de México que se ha convertido en un paraíso para los amantes de las ofertas y el estilo. ¿Alguna vez te preguntaste dónde compra Mariazel su ropa de paca? Aquí te desvelamos la ruta.

Mariazel y el vestido de 15 pesos: la revelación viral

La conductora de programas como “Me Caigo de Risa” y “Más Deporte” causó revuelo en TikTok al compartir un video luciendo un elegante vestido azul marino con escote y caída en “A. Sus compañeros de televisión, al intentar adivinar el precio, oscilaban entre los dos mil y los cuatro mil pesos. La sorpresa fue mayúscula cuando Mariazel desmintió todas las apuestas para revelar que la prenda le había costado ¡solo 15 pesos!.

Me costó quince pesos en el tianguis del Imán, vestido de paca, ropa de paca”, confesó la famosa, encendiendo las redes sociales. Este video no solo se viralizó, sino que desató una ola de preguntas sobre la ubicación y los horarios de este misterioso mercado, famoso por su ropa de paca barata y de excelente calidad. Mariazel, lejos de esconderlo, ha presumido en más de una ocasión su habilidad para encontrar “joyas” entre los montones de ropa, incluso utilizándolas en sus apariciones en televisión.

El tianguis del imán: el paraíso de las ofertas en coyoacán

Si buscas seguir los pasos de Mariazel y encontrar verdaderos tesoros, el Tianguis del Imán es el lugar. Se ubica en la alcaldía Coyoacán, al sur de la CDMX, sobre la Avenida del Imán, extendiéndose desde la esquina con la Avenida Panamericana a lo largo de casi toda la colonia Pedregal de Carrasco. Lo que lo hace especial y lo diferencia de otros mercados ambulantes de la ciudad es su horario extendido: puedes visitarlo de jueves a domingo.

Este mercado es conocido por mucho más que solo ropa. En sus largos pasillos, puedes encontrar una vasta diversidad de productos:

Ropa de paca: Su principal atractivo. Con un poco de paciencia y buen ojo, es posible hallar prendas de diseñadores o marcas exclusivas a precios increíblemente accesibles, desde 15 pesos.

Su principal atractivo. Con un poco de paciencia y buen ojo, es posible hallar prendas de diseñadores o marcas exclusivas a precios increíblemente accesibles, desde 15 pesos. Antojitos mexicanos: Para recargar energías durante tu recorrido, el tianguis ofrece una gran variedad de comida deliciosa.

Para recargar energías durante tu recorrido, el tianguis ofrece una gran variedad de comida deliciosa. Refacciones y herramientas: Si buscas algo más allá de la moda, también encontrarás puestos con estos artículos.

Si buscas algo más allá de la moda, también encontrarás puestos con estos artículos. Ropa nueva, calzado, juguetes y accesorios: Una oferta variada para toda la familia.

La ropa de paca en el Tianguis del Imán ha ganado tanta popularidad que, aunque los precios suelen ser bajos, la gentrificación y la viralización en redes han provocado que algunos puestos ajusten sus tarifas. Aun así, sigue siendo un lugar excepcional para encontrar piezas únicas y económicas.

¿Cómo llegar al tianguis del imán? tu ruta de acceso

Llegar a este famoso mercado es relativamente sencillo, con varias opciones de transporte público:

El Tianguis del Imán es más que un mercado; es una experiencia de búsqueda, descubrimiento y ahorro que Mariazel ha puesto al alcance de todos. Es la prueba de que el estilo no tiene nada que ver con el dinero, sino con la creatividad y el ojo para encontrar belleza en lo inesperado. Para más consejos de estilo y ofertas, puedes seguir a Mariazel en su cuenta oficial de TikTok o consultar el artículo de Trendencias.