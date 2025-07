Gentrificación debe ser atendida, no a la xenofobia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se manifestó en contra de la xenofobia y discriminación durante la protesta por la gentrificación del viernes pasado en colonias de la Ciudad de México.

La mandataria afirmó que se debe atender el fenómeno de la gentrificación, pero recordó que el país ha recibido a personas de distintas partes del mundo a lo largo de la historia con fraternidad.

“Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación… México ha sido solidario, fraterno siempre”, señaló.

El viernes pasado, un grupo de encapuchados marchó supuestamente contra la gentrificación en colonias de la Ciudad de México, causando destrozos a establecimientos comerciales de origen extranjero.

“Rechazamos este fenómeno que excluye a la población de sus barrios, colonias y comunidades”, selalaron en sus pancartas.

Sheinbaum Pardo hizo un llamado a la “no discriminación, no al racismo, no al clasismo, no a la xenofobia, no al machismo”.

Recordó que México es un país abierto al mundo y no es discriminatorio, por lo que no pueden justificarse lasactitudes xenofóbicas.

La mandataria prometió que se buscarán mecanismos para regular la gentrificación y que no se encarezca la vida en zonas como la Roma y la Condesa.

¿Qué es la gentrificación?

Es un proceso urbano mediante el cual un barrio tradicionalmente habitado por personas de ingresos bajos o medios comienza a atraer a personas de ingresos más altos. Esto genera una transformación en la zona que suele incluir:

Revalorización del suelo y los inmuebles

Aumento de los precios de alquiler y propiedad

Desplazamiento de los residentes originales que ya no pueden costear vivir allí

Cambios en el comercio local, con negocios más orientados a los nuevos habitantes (cafeterías gourmet, tiendas de diseño, etc.)

¿Por qué ocurre?

La gentrificación suele iniciarse por diversos factores, como:

Inversión pública o privada en infraestructura

Políticas de renovación urbana

Atracción del barrio por su ubicación, arquitectura o cultura

Llegada de artistas, estudiantes o profesionales jóvenes en busca de zonas más baratas pero con potencial

¿Es buena o mala?

Depende del punto de vista: