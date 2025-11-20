QroVan enciende motores en el Semidesierto queretano

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el banderazo de arranque de QroVan en el semidesierto, así como la presentación de QroTour Bernal, que pone en marcha 20 unidades, así como permisos de transporte público turístico para ordenar, regularizar y fortalecer la movilidad de turistas nacionales y extranjeros.

“En Querétaro la movilidad no es solo un servicio, sino un derecho para todas y todos”, enfatizó el mandatario en medio del sonar de las unidades de las unidades de QroVan.

Durante su mensaje, el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, detalló que con la inauguración de esta ruta se logra la conectividad en todo el corredor San Juan del Río, Tequisquiapan, Ezequiel Montes y Cadereyta, así como en algunas localidades de Peñamiller y San Joaquín.

Explicó que este servicio contempla 16 camionetas que junto a las existentes suman 78 unidades que dan cobertura a 11 rutas en seis municipios. Este sistema, dijo, también se conecta con QroRide que considera 29 rutas y 40 unidades que garantizan un transporte eficiente en la zona.

“Con esto estamos consolidando una gran conectividad entre diferentes regiones de nuestro estado y por supuesto la gran dinámica que vamos a tener beneficiando casi a 10 mil personas en toda esta zona del semidesierto conformando un gran sistema de camionetas QroVan”, señaló.

Añadió que las rutas colectivas tendrán una frecuencia de 10 minutos, el costo por pasaje es de 20 pesos y el recorrido consta de 26 kilómetros que conectan la gastronomía, turismo, comercio, así como el el acceso a trabajos, escuelas, y servicios médicos.

Desde el Jardín del Arte de la delegación Bernal, en Ezequiel Montes, el funcionario estatal también anunció el sistema QroTour, que ofrecerá recorridos con guías y operadores certificados por la Secretaría de Turismo a visitantes nacionales e internacionales que deseen conocer la región de manera cómoda y segura.

“Nos va a permitir con estas 20 unidades que la gente no solamente vaya cómoda con aire acondicionado, sino que también estas unidades cuentan con el seguro óptimo para que la gente que las va a tomar vaya tranquila, se pueda realmente tomar el tiempo para conocer la gran riqueza turística que tiene esta zona y por supuesto, que lo haga de una manera organizada con operadores, tour operadores certificados y con una guía excepcional para recibir a todas las personas que nos visitan aquí en Bernal”, resaltó.

Cuanalo Santos agradeció todas las facilidades brindadas por el presidente municipal de Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez, así como a su administración para impulsar proyectos que tienen como propósito mejorar la calidad de vida de las familias queretanas y favorecer la movilidad de sus habitantes.

El alcalde de Ezequiel Montes celebró las acciones del gobierno estatal en beneficio de la demarcación y refrendó su disposición para seguir colaborando con el Gobernador y su equipo de trabajo, con el fin de brindar más y mejores oportunidades a la población del municipio.