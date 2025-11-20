Potros de Hierro del Atlante cabalga hacia la Liga MX de futbol

Potros de Hierro del Atlante está apunto de regresar a la Liga BBVA MX para el Torneo Apertura 2026, a través de una transacción por la franquicia del club Los Cañoneros.

El club azulgrana habría llegado a un acuerdo con la directiva del club Mazatlán para la compra de la franquicia de Los Cañoneros, un anuncio que está previsto pueda darse a conocer el próximo 9 de diciembre después de la Asamblea de socios del futbol mexicano.

El 9 de diciembre se haría el anuncio

En esa Asamblea, la directiva de los Potros del Atlante anunciarían con bombo y platillo que vuelven al máximo circuito del futbol mexicano.

De hecho, ese intento de comprar la franquicia de Mazatlán ya lo había realizado antes la directiva azulgrana, encabezada por Emilio Escalante.

Sin embargo, el fondo de inversión que en su momento trató de traer al futbol mexicano Juan Carlos Rodríguez, le había aconsejado al dueño de los Cañeros no vender al equipo, pero como el fondo no llegó las cosas han cambiado ahora de forma radical.

El último torneo que el Atlante jugó en la Primera División fue en elClausura 2014, cuando el equipo consumó su descenso a la hoy llamada Liga de Expansión, pero desde 2020, cuando Emilio Escalante llegó a Presidencia del club, el empresario ha buscado el regreso al máximo circuito.

Historia del Atlante

Fundado en 1916 en la Ciudad de México, el club Atlante ha sido durante más de un siglo un símbolo del fútbol auténticamente popular: cercano al barrio, a la afición trabajadora y a un estilo de juego aguerrido.

El equipo azulgrana nació de la unión de jóvenes de barrios capitalinos como la colonia Condesa, Roma y Guerrero de la capital mexicana.

Desde sus primeros años destacó por su espíritu competitivo y su relación con los sectores populares, lo que lo llevó a ser conocido como “El Equipo del Pueblo”, un apodo que lo ha acompañado hasta la actualidad.

En 1947 obtuvo su primer título de liga profesional, consolidándose como uno de los clubes referencia de la época.

Años después, nuevas generaciones azulgrana volverían a tocar la gloria, particularmente en las décadas de 1980 y principios de los 90.

Entre los jugadores emblemáticos en la historia del Atlante destacan Horacio Casarín, considerado el máximo ídolo histórico del club, Alfredo del Águila Sepúlveda El “Tigre” Sepúlveda, Daniel Alberto “Ruso” Brailovsky, Ricardo La Volpe, Luis Miguel Salvador, Wilson Graniolatti, Jorge Campos, Evanivaldo Castro “Cabinho” y Hugo Sánchez.