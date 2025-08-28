Profeco revela: esta es la mejor leche de México en 2025 (y las que deberías evitar)

En la canasta básica de las familias mexicanas, la leche es un producto fundamental. Ante la enorme variedad en los anaqueles, tomar una decisión informada es clave para la salud y el bolsillo. Por ello, la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) ha publicado su más reciente y exhaustivo estudio de calidad, analizando más de 20 marcas para determinar cuál es la mejor leche en México este 2025.

La campeona indiscutible según el estudio de calidad

Tras evaluar aspectos cruciales como el aporte nutricional, la calidad sanitaria, la veracidad del etiquetado y la frescura, el análisis concluyó que la leche Lala 100 Fresca es la opción de mayor calidad disponible en el mercado. Este producto destacó por cumplir al 100% con los estándares de proteína, calcio y grasa establecidos en la NOM-155-SCFI-2012, la normativa que regula su producción. Además, se confirmó que su composición es leche 100% de vaca, sin aditivos, almidones ni mezclas que alteren su pureza, garantizando un sabor fresco y una consistencia natural.

Otras marcas de leche recomendadas por Profeco

Aunque Lala 100 Fresca se llevó el primer lugar, el estudio de la Profeco también otorgó una calificación positiva a otras marcas que representan opciones confiables para los consumidores, demostrando un buen equilibrio entre calidad y precio.

Alpura Clásica: Reconocida por cumplir rigurosamente con los niveles de grasa y proteína, ofreciendo una calidad consistente.

Santa Clara entera: Destacó por su pureza y su proceso de pasteurización de alta calidad.

Great Value entera (marca de Walmart): Una grata sorpresa por su excelente relación calidad-precio, sin presentar deficiencias nutricionales.

Aurrera entera: A pesar de ser una opción económica, cumplió satisfactoriamente con los parámetros básicos de una leche entera de vaca.

Alerta al consumidor: las leches que no pasaron la prueba

El estudio también encendió una alerta sobre ciertos productos. Varias marcas fueron reprobadas por no cumplir con lo que prometen en su etiqueta. Los principales problemas detectados fueron un menor contenido de proteína al declarado, el uso de almidones para espesar artificialmente el producto y, el más grave, etiquetarse como “leche” cuando en realidad son fórmulas lácteas combinadas con grasa vegetal. Estas prácticas no solo engañan al consumidor, sino que también ofrecen un producto de menor calidad nutricional.

Cómo elegir la mejor leche para tu familia: la guía definitiva de Profeco

Para evitar caer en engaños y asegurar que llevas a casa un producto de calidad, la Profeco emitió una serie de recomendaciones prácticas al momento de hacer la compra. Considera estos puntos la próxima vez que estés en el supermercado:

Verifica la etiqueta: Asegúrate de que el empaque diga claramente "leche 100% de vaca".

Revisa el contenido de proteína: Una leche de calidad debe contener como mínimo 3 gramos de proteína por cada 100 ml.

Evita ingredientes añadidos: Desconfía de productos que listen entre sus ingredientes almidones, sólidos no lácteos o grasas vegetales.

Busca el cumplimiento de la norma: Prefiere marcas que garanticen el cumplimiento de la NOM-155-SCFI-2012.

Considera la frescura: No olvides revisar la fecha de caducidad y elegir el producto más fresco posible.

Tomar una decisión informada es tu derecho como consumidor. Gracias a estos análisis, puedes elegir con certeza la mejor opción para la nutrición de tu familia, cuidando tanto tu salud como tu economía.