Oxxo de Minecraft causa furor en CDMX: aquí te decimos dónde encontrarlo

¿Te imaginas entrar a un Oxxo y sentir que estás dentro de tu videojuego favorito? Eso es exactamente lo que está pasando en la Ciudad de México con el nuevo Oxxo de Minecraft. Para celebrar el 15º aniversario del icónico juego de construcción, Xbox México y Oxxo se han unido para traer un pedazo de ese universo cúbico al mundo real, y el resultado está causando sensación en redes sociales.

Una colaboración para celebrar 15 años de creatividad

Minecraft, el videojuego que ha permitido a millones de personas construir sus propios mundos, está de fiesta. Esta colaboración única ha transformado una tienda de conveniencia en un portal al universo “gaming. Muchos jugadores ya habían construido sus propias versiones de Oxxo dentro del juego, pero ahora, gracias a esta alianza, la fantasía se ha hecho realidad.

La tienda se ha convertido en un punto de encuentro para fanáticos de todas las edades, quienes acuden para tomarse fotos y vivir una experiencia inmersiva. Si eres fan del juego, esta es una aventura que no te puedes perder.

¿Dónde está ubicado el Oxxo de Minecraft?

Esta tienda única en el mundo, que ha desatado el furor en plataformas como TikTok e Instagram, se encuentra en la Ciudad de México. La ubicación exacta del Oxxo de Minecraft es:

Dirección: Avenida Patriotismo, número 630, colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.

La tienda está convenientemente ubicada al poniente de la CDMX, cerca de la plaza “Metrópoli Patriotismo”, lo que facilita su acceso.

¿Hasta cuándo estará disponible el Oxxo temático?

Es importante que sepas que esta decoración es temporal. El Oxxo de Minecraft estará abierto al público por un tiempo limitado, específicamente desde el 21 de mayo hasta el 19 de junio de 2024. Así que, si quieres vivir esta experiencia, ¡no dejes pasar la oportunidad!

¿Cómo es por dentro y por fuera?

La transformación de la tienda es total. La fachada ha sido pintada con los icónicos bloques de tierra y pasto de Minecraft, en su característico estilo pixelado. En el interior, el piso y el área de refrigeradores también han sido decorados para mantener la inmersión en el universo del juego.

Además, en el exterior se ha instalado un marco decorativo para que los visitantes puedan tomarse la foto del recuerdo. La invitación de Oxxo en sus redes es clara: “Solo un verdadero fan encuentra los easter eggs en la nueva tienda tematizada”.

Esta colaboración entre Oxxo y Minecraft es un ejemplo perfecto de cómo las marcas pueden conectar con sus audiencias de maneras creativas y divertidas, llevando el mundo digital a la vida cotidiana.