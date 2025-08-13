Tarjeta Violeta del Bienestar busca reconocer labor de las mujeres

En medio del ajetreo cotidiano de muchas mujeres que han dedicado su vida al cuidado de otros —sin horarios, sin descanso y sin sueldo—, la Tarjeta Violeta del Bienestar 2025 del Gobierno de México busca reconocer su labor y brindarles un apoyo digno.

Este programa, lanzado oficialmente en julio de este año, está dirigido a mujeres de 60 a 64 años que han trabajado toda su vida sin una remuneración formal, ya sea como amas de casa, cuidadoras o trabajadoras informales. No tienen pensión, pero han sostenido hogares, criado hijos y mantenido en pie a comunidades enteras.

¿Qué es y cómo funciona la Tarjeta Violeta?

La Tarjeta Violeta es un apoyo económico mensual de $3,000 pesos que se entrega directamente a las beneficiarias a través de una tarjeta bancaria. El objetivo es dar un respiro financiero a mujeres que están en una etapa de vida donde las oportunidades laborales escasean, pero las necesidades continúan.

Este apoyo no sustituye a una pensión, pero representa una ayuda concreta mientras las beneficiarias alcanzan los 65 años, edad en la que podrían incorporarse al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Más que dinero: una forma de reconocer su trabajo invisible

Para muchas mujeres como Doña Teresa, de 62 años, la llegada de esta tarjeta ha significado algo más profundo que un ingreso mensual.

“Sentí que por fin alguien me vio. Siempre trabajé en casa, cuidando a mis nietos, haciendo comida, limpiando… Nunca me pagaron, pero ahora siento que mi esfuerzo valió algo”, dice con lágrimas en los ojos desde su casa en Iztapalapa.

La Tarjeta Violeta no solo representa un apoyo económico, sino también un acto simbólico de reconocimiento a ese trabajo que por generaciones ha sido invisible y no valorado.

¿Quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo?

Los requisitos para acceder a este beneficio son claros:

Ser mujer entre 60 y 64 años .

No contar con pensión contributiva del IMSS, ISSSTE u otra institución.

Vivir en situación de vulnerabilidad económica.

Las interesadas deben registrarse en los módulos del Bienestar con su CURP, INE, comprobante de domicilio y acta de nacimiento. El proceso también puede hacerse a través de brigadas que visitan colonias y comunidades.

Una política pública con perspectiva de género

La Tarjeta Violeta del Bienestar es parte de una política pública que reconoce que la pobreza tiene rostro de mujer, y que muchas adultas mayores llegan a esa etapa de la vida sin una red de seguridad económica.

Además, busca cerrar brechas históricas en el acceso a derechos, cuidando a quienes siempre cuidaron de otros.

Mirando al futuro: ¿Qué sigue para las beneficiarias?

Se espera que el programa continúe ampliándose en 2026, y que pueda complementarse con otros apoyos, como servicios de salud, acompañamiento psicosocial y actividades comunitarias.

Por ahora, más de 400 mil mujeres ya han recibido su tarjeta y, con ella, una pequeña pero significativa forma de justicia social.

Un paso hacia la dignidad

La Tarjeta Violeta del Bienestar 2025 es más que un programa social: es un acto de empatía institucional hacia millones de mujeres que han sostenido este país desde el anonimato. No soluciona todo, pero empieza a sanar una deuda histórica.

Porque ellas merecen más que flores en marzo: merecen justicia, apoyo y reconocimiento todos los días del año.