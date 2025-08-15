FIFA lanza los primeros boletos para el Mundial 2026 en México: precios, paquetes y cómo comprar

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha comenzado. La FIFA ha puesto a la venta los primeros boletos para el Mundial 2026 en México, correspondientes a los exclusivos paquetes Hospitality. Los precios, que alcanzan cifras de hasta casi 130 mil pesos, han sorprendido a los aficionados. Aquí te detallamos todo lo que necesitas saber sobre esta primera fase de venta y por qué los partidos de la Selección Mexicana todavía no están disponibles.

¿Cuánto cuestan los boletos Hospitality para el Mundial 2026 en México?

Es importante aclarar que estas no son las entradas generales. Los boletos liberados forman parte del programa Hospitality de la FIFA, que ofrece una experiencia de lujo con beneficios premium. Los precios varían según la sede, el partido y la categoría del paquete, oscilando entre los 34,700 y los 129,800 pesos mexicanos por persona.

Los paquetes están disponibles para los partidos que se jugarán en el Estadio Azteca (CDMX), el Estadio Akron (Guadalajara) y el Estadio BBVA (Monterrey).

Los partidos de la Selección Mexicana no están disponibles (aún)

Un detalle crucial que los aficionados deben saber es que los tres partidos de la fase de grupos de la Selección Mexicana en territorio nacional no están incluidos en esta venta inicial de Hospitality. Los encuentros excluidos son:

Partido de inauguración el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Partido de Grupo A el 18 de junio en el Estadio Akron.

Partido de Grupo A el 24 de junio en el Estadio Azteca.

Detalle de los paquetes Hospitality y sus precios por sede

La FIFA ofrece cinco categorías de paquetes Hospitality, cada una con distintos niveles de exclusividad y servicios. A continuación, se desglosan los precios y beneficios de cada uno.

Pitchside Lounge

La experiencia más exclusiva. Incluye asientos junto a la línea de banda, servicio de hospitalidad en todo momento, bebidas premium, alta cocina, entretenimiento con invitados especiales y regalos.

Monterrey (14 de junio): $87,500 MXN

$87,500 MXN Guadalajara (23 de junio): $77,450 MXN

$77,450 MXN Monterrey (24 de junio): $85,500 MXN

$85,500 MXN Guadalajara (26 de junio): $91,500 MXN

$91,500 MXN Monterrey (Dieciseisavos, 29 de junio): $102,600 MXN

VIP

Asientos elevados en los laterales con servicio de hospitalidad antes, durante y después del juego, alta cocina, entretenimiento y regalos premium.

Guadalajara (11 de junio): $76,450 MXN

$76,450 MXN CDMX (17 de junio): $108,600 MXN

$108,600 MXN Monterrey (20 de junio): $76,450 MXN

$76,450 MXN CDMX (Dieciseisavos, 30 de junio): $129,800 MXN

Trophy Lounge

Asientos de primer nivel con acceso a un salón compartido, menú de autor, experiencias inmersivas y regalo conmemorativo.

Guadalajara (23 de junio): $56,350 MXN

$56,350 MXN Guadalajara (26 de junio): $72,450 MXN

Champions Club

Asientos preferentes con acceso a salones, oferta gastronómica estilo fusión global, bebidas selectas y regalo conmemorativo (sin estacionamiento).

CDMX (17 de junio): $73,400 MXN

$73,400 MXN CDMX (Dieciseisavos, 30 de junio): $78,500 MXN

FIFA Pavilion

La opción más accesible de Hospitality. Incluye asientos preferentes, bienvenida festiva, comida callejera gourmet y regalo conmemorativo (sin estacionamiento).

Guadalajara (11 de junio): $35,700 MXN

$35,700 MXN Monterrey (14 de junio): $35,700 MXN

$35,700 MXN Monterrey (20 de junio): $35,700 MXN

¿Cómo comprar los boletos y cuándo saldrá la venta general?

Los paquetes Hospitality se pueden adquirir directamente en el portal oficial FIFA Hospitality. Es importante mencionar que, para esta fase, es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa.

Para los aficionados que buscan entradas generales, la FIFA ha informado que la venta se realizará por fases a partir de meses posteriores. Los interesados deberán registrarse en el sitio web FIFA.com/tickets creando un FIFA ID para recibir notificaciones sobre las próximas ventanas de venta, que se asignarán mediante sorteo.

Si quieres conocer más sobre la preparación de México para este gran evento, puedes leer nuestro artículo sobre las remodelaciones en los estadios mexicanos para el Mundial.