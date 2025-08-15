Leches vegetales, ¿cuáles son las mejores y cuáles son las peores?

Humberto Gomez
Leches vgetales

Las llamadas “leches vegetales” —ya sea de almendra, soya, avena, coco o arroz— son populares por ser alternativas a la leche de vaca, pero Profeco recuerda algo importante: no son leches per se, ya que el término está reservado para productos de origen animal. Estas bebidas pueden variar mucho en calidad, principalmente en cuanto a su etiquetado y valor nutricional.

2. Las mejores —etiquetas claras y cumplimiento real

  • Soya (auténtica y fortalecida):

    • ADES “75 % de soya, adicionada con vitaminas y minerales”

    • ADES “74 % de soya, sabor vainilla, adicionada con vitaminas y minerales”
      Ambas cumplen con lo que prometen: porcentaje real de soya y nutrición añadida según estándar.

Leche vegetal celebra su día mundial el 22 de agosto
De almendra o soya

  • Almendra:

    • Güd (bebida orgánica, sabor almendra, adicionada con vitaminas)

    • Nature’s Heart (bebida sabor almendra)
      Destacan por una información limpia y etiquetas transparentes, aunque Güd tiende a tener un precio mayor.

  • Avena:

    • Vita por Lala (sabor avena, adicionada con calcio y vitaminas)
      Cumple con la normativa en etiqueta y contenido.

  • Otras (coco, arroz, amaranto…):

    • Calahua Coconut Milk (10 % pulpa de coco)

    • Güd bebida orgánica de arroz
      Ambas cumplen con lo declarado.

3. Las peores —etiquetas que engañan o no cumplen

  • Soya “engañosamente etiquetada”:

    • Great Value sabor soya (solo 3.2 % de soya, aunque sugiere mayor contenido, confunde con el etiquetado).

  • Almendra con afirmaciones falsas:

    • Blue Diamond Almond Breeze (varias presentaciones) promete tener “50 % más calcio que la leche”, pero esto no se comprueba; además, omite sellos de advertencia sobre exceso de nutrientes, incumpliendo normas.

    • Silk (algunas variantes sabor almendra) también incurre en afirmaciones incorrectas.

  • Otras marcas con fallas de etiquetado:

    • Nestlé Carnation Clavel almendra usa la denominación “Alimento”, lo cual contraviene normas, y no especifica contenido de almendra.

    • Silk sabor avena engaña con su etiqueta, especialmente respecto al calcio.

    • Marcas como Valley Foods, Nature’s Heart (sabor coco) y Heartbest omiten sellos de advertencia requeridos (como exceso de sodio o azúcar).

4. Recomendaciones prácticas al elegir tu bebida vegetal

Leches vegetales: ¿mejores que la leche de vaca?
Recomendaciones básicas

  • Etiqueta vs. realidad: Si la etiqueta dice “con [ingrediente]”, debería contener al menos un 10 %. Si no, debe decir “sabor [ingrediente]”.

  • Siempre verifica los sellos: Las advertencias de exceso de sodio, azúcares o calorías son señales clave para no dejarse engañar.

  • Consulta fuentes confiables: Profeco publica estos análisis en su revista El Poder del Consumidor. Estar al día con sus estudios te ayuda a consumir de forma más informada.

  • Ante dudas, consulta con un profesional: Si planeas que estas bebidas sean parte  habitual de tu dieta, especialmente por razones de salud, acude con un médico o  nutriólogo.

 5. Cierre humanizado: consciente y satisfecho

En resumen, aunque las “leches vegetales” puedan ser parte de una dieta saludable, no todas cumplen lo que prometen.

Algunas marcas brillan con honestidad y fortificación  nutricional; otras, por más atractivas que parezcan, sufren de etiquetado confuso o engañoso. Lo importante es leer con atención, comparar y preferir opciones claras y certeras —porque al final, lo que tomamos no solo debe saber bien, sino también ser tan transparente como nosotros queremos ser.

Artículos relacionados

