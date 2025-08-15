Leches vegetales, ¿cuáles son las mejores y cuáles son las peores?

Las llamadas “leches vegetales” —ya sea de almendra, soya, avena, coco o arroz— son populares por ser alternativas a la leche de vaca, pero Profeco recuerda algo importante: no son leches per se, ya que el término está reservado para productos de origen animal. Estas bebidas pueden variar mucho en calidad, principalmente en cuanto a su etiquetado y valor nutricional.

Video: Profeco

ADES “74 % de soya, sabor vainilla, adicionada con vitaminas y minerales” Ambas cumplen con lo que prometen : porcentaje real de soya y nutrición añadida según estándar.

ADES “75 % de soya, adicionada con vitaminas y minerales”

Vita por Lala (sabor avena, adicionada con calcio y vitaminas) Cumple con la normativa en etiqueta y contenido.

Nature’s Heart (bebida sabor almendra) Destacan por una información limpia y etiquetas transparentes, aunque Güd tiende a tener un precio mayor.

Marcas como Valley Foods, Nature’s Heart (sabor coco) y Heartbest omiten sellos de advertencia requeridos (como exceso de sodio o azúcar).

Nestlé Carnation Clavel almendra usa la denominación “Alimento”, lo cual contraviene normas, y no especifica contenido de almendra.

Blue Diamond Almond Breeze (varias presentaciones) promete tener “50 % más calcio que la leche”, pero esto no se comprueba; además, omite sellos de advertencia sobre exceso de nutrientes, incumpliendo normas.

Great Value sabor soya (solo 3.2 % de soya, aunque sugiere mayor contenido, confunde con el etiquetado).

Etiqueta vs. realidad: Si la etiqueta dice “con [ingrediente]”, debería contener al menos un 10 %. Si no, debe decir “sabor [ingrediente]”.

Siempre verifica los sellos: Las advertencias de exceso de sodio, azúcares o calorías son señales clave para no dejarse engañar.

Consulta fuentes confiables: Profeco publica estos análisis en su revista El Poder del Consumidor. Estar al día con sus estudios te ayuda a consumir de forma más informada.