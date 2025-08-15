¿Horarios?, la gran pregunta de los aficionados al Mundial de Futbol 2026

Con el Mundial de Fútbol 2026 acercándose poco a poco, muchos fanáticos ya comienzan a hacerse la gran pregunta: ¿cuáles serán los horarios de los partidos?

Aunque la FIFA aún no ha revelado el calendario final con horarios definidos, hay pistas bastante claras sobre cómo podrían organizarse los encuentros. Spoiler: prepara el despertador… o tal vez no.

Un Mundial en tres zonas horarias

A diferencia de ediciones anteriores, este torneo será especial por muchas razones. Además de ser el primero con 48 selecciones, el Mundial 2026 también será el primero en jugarse en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Eso significa que los partidos se disputarán en distintas zonas horarias, desde la costa este de Canadá hasta la costa oeste de Estados Unidos. Las principales zonas que influirán en los horarios de los partidos son:

Zona Este (EST) : Nueva York, Toronto, Miami

Zona Central (CST) : Ciudad de México, Houston, Dallas

Zona Pacífico (PST): Los Ángeles, Vancouver, San Francisco

Horarios tentativos: ¿cuándo hay que estar frente al televisor?

Aunque no hay nada oficial aún, distintos reportes y experiencias pasadas permiten proyectar algunos horarios probables:

Fase de grupos : entre las 12:00 y las 21:00 (hora local) en las sedes. Eso significa que en países como Argentina o Chile, podrías ver partidos a las 14:00, 17:00 o incluso 23:00 horas .

Octavos y cuartos de final : se espera que se concentren en la tarde/noche local (entre 17:00 y 20:00 ).

Semifinales y final: probablemente se jueguen en horario estelar, es decir, cerca de las 19:00 o 20:00 (hora local), ideal para audiencias globales.

Si vives en Europa, te tocará trasnochar; si estás en América Latina, es probable que veas muchos partidos en horario laboral o justo al salir del trabajo.

¿Y los partidos en México?

México será anfitrión de 10 partidos, todos en la fase de grupos. Están programados en CDMX, Guadalajara y Monterrey, todas en la Zona Central (CST). Lo más probable es que se programen en horarios entre 13:00 y 19:00 (hora local), pensando tanto en el público local como internacional.

Lo que falta por definir

La FIFA ha confirmado sedes y ciudades, pero el calendario completo con horarios exactos se publicará probablemente a finales de 2025 o principios de 2026. Hasta entonces, los aficionados deberán estar atentos a posibles actualizaciones.

Mientras tanto… prepará el mate, el café o la cerveza

El Mundial es esa época en que todo se detiene por 90 minutos, donde sea que estés. Aunque no tengamos aún los horarios exactos, ya podemos ir imaginando esos rituales futboleros: las reuniones, las cábalas, los gritos de gol que atraviesan paredes… y sí, alguna que otra excusa para salir del trabajo antes.

El 2026 promete ser un Mundial único, y si bien los horarios serán un reto para algunos, la emoción será, como siempre, universal.