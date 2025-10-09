La edad de Martha Higareda en Amarte Duele y su historia icónica

Saber la edad de Martha Higareda en “Amarte Duele“ es una de las grandes curiosidades de los fans. La actriz mexicana tenía 19 años cuando interpretó a Renata, su primer papel protagónico en el cine. La película, estrenada en 2002, no solo la catapultó a la fama, sino que también se convirtió en un clásico generacional del cine mexicano, y la temprana edad de su protagonista fue clave para la autenticidad de su trágica historia de amor.

La Película que Nos Hizo Creer (y Llorar) por Amor

Hay películas que marcan a una generación. Y para los millennials mexicanos, “Amarte Duele” es, sin duda, una de ellas. Estrenada en 2002, esta cruda y a la vez tierna historia de amor entre dos jóvenes de clases sociales opuestas se convirtió en un fenómeno cultural. Nos hizo reír, nos hizo suspirar y, al final, nos dejó con el corazón roto, pero también con una banda sonora inolvidable.

En el centro de todo estaba Renata, la “niña bien” de Santa Fe que se enamora perdidamente de Ulises, el “naco” de Naucalpan. Y la actriz que le dio vida, una joven y talentosa Martha Higareda, se convirtió de la noche a la mañana en la nueva cara del cine mexicano. Su interpretación, llena de frescura, vulnerabilidad y una química explosiva con Luis Fernando Peña, fue tan convincente que una pregunta ha perdurado a través de los años: ¿qué edad tenía Martha Higareda en “Amarte Duele”?

La Juventud como Ingrediente Secreto: 19 Años y un Talento Arrollador

La respuesta es sorprendente y, a la vez, explica mucho del éxito de la película. Durante el rodaje de “Amarte Duele”, Martha Higareda tenía solo 19 años.

Esta juventud no era solo un dato; era el ingrediente secreto que le dio a su personaje, Renata, una autenticidad desgarradora. Higareda no estaba “actuando” ser una adolescente confundida y enamorada; en muchos sentidos, lo estaba viviendo. Su energía, sus dudas y su pasión se sentían reales porque eran las de una joven que apenas comenzaba a navegar el mundo.

Fue su primer protagónico en cine, un salto al estrellato que la tomó de una escuela de actuación en la CDMX y la puso en el centro de la conversación nacional.

¿Quién era Martha Higareda antes de Renata?

Aunque “Amarte Duele” fue su gran trampolín, Martha Higareda, nacida en Villahermosa, Tabasco, el 24 de agosto de 1983, ya llevaba años preparándose.

Herencia Artística: El talento le viene de familia. Su madre, Martha Cervantes, es actriz, y su padre, José Luis Higareda, es artista plástico.

Una Formación Intensa: Desde pequeña, tomó clases de jazz, flamenco y actuación . A los 14 años, se mudó sola a la Ciudad de México para estudiar formalmente en el Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa.

Primeros Pasos en TV: Su debut en la pantalla chica fue en 1999, como conductora del programa de Disney Channel, “Zapping Zone” . También tuvo pequeños papeles en telenovelas como “Carita de Ángel”.

Pero fue Fernando Sariñana, el director de “Amarte Duele”, quien vio en ella el potencial para ser la protagonista de una de las películas más importantes del “Nuevo Cine Mexicano.

“Amarte Duele”: Un “Romeo y Julieta” Chilango

La película, escrita por Carolina Rivera, no ocultaba su inspiración en el clásico de Shakespeare, pero la “tropicalizaba” de una manera genial.

La Trama: Ulises (Luis Fernando Peña), un joven de clase baja con talento para el graffiti, y Renata (Martha Higareda), una chica de clase alta de Santa Fe, se conocen en un centro comercial y se enamoran. Su amor se enfrenta al obstáculo más grande de la sociedad mexicana: el clasismo .

La Crítica Social: diferencia de Romeo y Julieta, que pertenecían a familias rivales pero igualmente ricas, Ulises y Renata representaban dos mundos que, en la vida real, rara vez se tocan. La película fue un retrato valiente y a menudo doloroso de los prejuicios, el racismo y la discriminación que existen en nuestro país.

Íconos de una Generación: Personajes como Mariana (interpretada por una joven Ximena Sariñana), la hermana fresa y racista de Renata, y Genaro (Armando Hernández), el amigo leal de Ulises, se convirtieron en arquetipos que todos reconocíamos de nuestra propia vida.

De Renata a Hollywood: La Carrera de Martha Higareda

El éxito de “Amarte Duele” fue solo el comienzo para Martha. A lo largo de más de 20 años, ha construido una de las carreras más sólidas y versátiles de cualquier actriz mexicana de su generación.

Conquistando México: Protagonizó éxitos de taquilla como “Niñas Mal” y, más tarde, incursionó como guionista y productora en películas increíblemente exitosas como “Cásese quien pueda” y la saga “No Manches Frida” .

El Salto a Hollywood: En 2008, dio el salto a Hollywood, actuando junto a Keanu Reeves en “Street Kings” .

Éxito en Netflix: En 2018, protagonizó la ambiciosa serie de ciencia ficción de Netflix “Altered Carbon” , demostrando su rango actoral a nivel global.

¿Dónde Ver “Amarte Duele” Hoy?

Si te entró la nostalgia y quieres volver a ver esta joya del cine mexicano, estás de suerte. “Amarte Duele” está disponible en varias plataformas de streaming:

Netflix

Amazon Prime Video

ViX Premium

El Nacimiento de una Estrella

Saber la edad de Martha Higareda en “Amarte Duele” es entender una parte fundamental de la magia de la película. Fue el encuentro perfecto entre un personaje y una actriz que estaban en el mismo momento de sus vidas: descubriendo el mundo, desafiando las reglas y viviendo el primer amor con una intensidad que lo consume todo.

A sus 19 años, Martha Higareda no solo nos regaló una de las interpretaciones más memorables del cine mexicano, sino que también se convirtió en el rostro de una generación. Y hoy, más de dos décadas después, “Amarte Duele” sigue doliendo, sigue emocionando y sigue siendo un recordatorio de que, a veces, las mejores historias de amor son las que no tienen un final feliz.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.