Jugadores más viejos y más jóvenes del mundial: las leyendas que desafiaron el tiempo

La Copa Mundial de la FIFA es un escenario donde el tiempo parece comportarse de manera diferente. Es el lugar donde la experiencia de veteranos al borde del retiro puede coexistir con la explosividad de jóvenes prodigios que apenas inician su camino. La historia del torneo está llena de récords que demuestran que para jugar al más alto nivel, la edad es solo un número en el pasaporte. Conocer quién es el jugador más viejo del Mundial y quién fue el más joven nos permite apreciar la increíble diversidad de trayectorias en el fútbol.

La experiencia no tiene fecha de caducidad: los jugadores más veteranos en un mundial

Jugar una Copa del Mundo pasados los 40 años es una hazaña reservada para unos pocos elegidos, y la mayoría de ellos comparten una posición: la portería. La longevidad de los guardametas ha marcado la historia de los récords de edad.

El récord absoluto lo ostenta el egipcio Essam El-Hadary, quien en el Mundial de Rusia 2018 disputó un partido contra Arabia Saudita con 45 años y 161 días. No solo se convirtió en el jugador más viejo del Mundial en toda la historia, sino que además se dio el lujo de atajar un penal, cerrando su carrera internacional con una página dorada.

Antes de El-Hadary, el récord pertenecía al colombiano Faryd Mondragón, quien jugó en Brasil 2014 con 43 años. Sin embargo, una de las historias más recordadas es la del camerunés Roger Milla. En Estados Unidos 1994, con 42 años, no solo jugó, sino que marcó un gol, manteniendo hasta hoy el récord del goleador más veterano en la historia del torneo. Otro caso legendario es el del portero italiano Dino Zoff, quien se consagró campeón en España 1982 con 40 años y 133 días, siendo el futbolista de mayor edad en levantar la copa.

El descaro de la juventud: los jugadores más jóvenes en la historia de los mundiales

En el otro extremo del espectro, la Copa del Mundo ha sido el trampolín para jóvenes talentos que deslumbraron al planeta. La historia más icónica es, sin duda, la de Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’. En Suecia 1958, con solo 17 años y 249 días, no solo jugó la final, sino que la ganó y marcó un doblete, convirtiéndose en el jugador más joven en ganar un Mundial y en anotar en el partido decisivo. Curiosamente, un psicólogo de la selección brasileña había desaconsejado su convocatoria por considerarlo “demasiado infantil.

Sin embargo, el récord absoluto de precocidad lo tiene el norirlandés Norman Whiteside, quien debutó en el Mundial de España 1982 con 17 años y 42 días. Aunque su carrera fue corta debido a las lesiones, su nombre quedó grabado para siempre en los libros de historia.

Estos récords, tanto de veteranos como de novatos, son más que simples estadísticas. Son el testimonio de que en el fútbol, como en la vida, el talento y la dedicación no entienden de edad. La Copa Mundial de la FIFA seguirá siendo ese mágico escenario donde un portero de 45 años puede ser un héroe y un adolescente de 17 puede convertirse en rey.