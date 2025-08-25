Cárcamos en Corregidora funcionan: “Chepe”

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, junto con integrantes de su Gabinete, llevó a cabo un recorrido por los cárcamos con los que cuenta el municipio.

El edil destacó el correcto funcionamiento de dichos cárcamos, lo que evitó afectaciones mayores a causa de las recientes lluvias en la zona metropolitana de Querétaro.

“Chepe” Guerrero detalló que personal de las Secretarías de Gobierno, a través de Protección Civil; Seguridad Pública, Obras Públicas, Servicios Públicos y Movilidad se encuentran trabajando en conjunto para atender cualquier afectación reportada tanto previamente como durante y después de las precipitaciones.

Además, destacó la coordinación con el Gobierno del Estado y el Ejército para atender a la población.

La infraestructura hidráulica ha funcionado muy bien, junto con los secretarios seguimos pendientes en recorridos, también vamos a estar vigilando los cuerpos de agua para que la ciudadanía esté tranquila”, señaló.

Por último, el alcalde reiteró el llamado a la población a tomar precauciones, ya que se prevé la continuación de lluvias, así como reportar cualquier incidente a la línea única de emergencia 9-1-1.