Guía completa de precios de zonas arqueológicas y museos

Los costos de entrada a las zonas arqueológicas y museos del INAH en 2025 varían según su categoría: Categoría I: $100 pesos, Categoría II: $80 pesos y Categoría III: $75 pesos.

Importante: Los domingos, la entrada es gratuita para mexicanos y residentes con identificación. Además, no pagan los menores de 13 años, estudiantes, maestros, adultos mayores con credencial del INAPAM y personas con discapacidad.

Un Viaje al Pasado: ¿Cuánto cuesta Explorar la Historia de México?

México es un país tejido con las hebras de civilizaciones milenarias. Cada pirámide, cada estela y cada museo es una ventana a un pasado grandioso que nos define como nación. Afortunadamente, este inmenso patrimonio cultural, resguardado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), está al alcance de todos nosotros.

Pero antes de lanzarte a la aventura de explorar una zona arqueológica o de maravillarte en un museo, es fundamental planificar tu visita. Y una de las preguntas más importantes es: ¿Cuánto cuesta la entrada?

Cada año, las tarifas se actualizan, y para 2025, el INAH ya ha publicado los costos oficiales. En esta guía completa, te desglosamos todo lo que necesitas saber: los precios por categoría, quiénes tienen derecho a entrar gratis y otros detalles importantes para que tu única preocupación sea disfrutar de la historia.

¿Cómo se definen los precios? El Sistema de Categorías del INAH

El INAH administra un total de 193 zonas arqueológicas y 165 museos abiertos al público en todo el país. Para establecer los costos de entrada, los ha clasificado en tres categorías (I, II y III), dependiendo de su tamaño, importancia, nivel de visitación e infraestructura.

Estas tarifas, basadas en la Ley Federal de Derechos, estarán vigentes durante todo el 2025.

Categoría I: Las Joyas de la Corona ($100 pesos)

Aquí se encuentran los sitios más emblemáticos y visitados de México, aquellos que son reconocidos a nivel mundial.

Zonas Arqueológicas Famosas: Chichén Itzá (Yucatán) Teotihuacán Estado de México) Tulum (Quintana Roo) Palenque (Chiapas) Monte Albán (Oaxaca) Calakmul (Campeche) Tula (Hidalgo) Xochicalco (Morelos) Tzintzuntzan (Michoacán)



Museos de Talla Mundial: Museo Nacional de Antropología (CDMX) Museo Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” (CDMX) Fuerte de San Juan de Ulúa (Veracruz)



Categoría II: Tesoros Regionales ($80 pesos)

En esta categoría encontramos sitios de gran importancia regional, muy populares pero con un flujo de visitantes menor que los de Categoría I.

Zonas Arqueológicas: Tlatelolco (CDMX) Malinalco (Estado de México) Toniná (Chiapas) Comalcalco (Tabasco) Dzibanché (Quintana Roo) La Quemada (Zacatecas)



Museos Relevantes: Museo de El Carmen (CDMX) Museo del Fuerte de San Diego (Acapulco) Museo de la Cultura Huasteca (Tampico)



Categoría III: Joyas Ocultas ($75 pesos)

Aquí se agrupan sitios más pequeños o menos conocidos, pero con un enorme valor histórico y cultural. Son perfectos para los exploradores que buscan una experiencia más íntima.

Zonas Arqueológicas: Tenayuca (Estado de México) Cempoala (Veracruz) Tres Zapotes (Veracruz) Tingambato (Michoacán) Tenam Puente (Chiapas)



Museos Especializados: Museo Nacional de las Culturas del Mundo (CDMX) Museo Virreinal de Acolman (Estado de México)



El Secreto Mejor Guardado: ¿Quiénes Entran GRATIS?

Una de las mejores políticas del INAH es su amplio programa de gratuidad, diseñado para garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a su patrimonio cultural.

¡Los Domingos son para los Mexicanos!

La regla de oro : todos los domingos , la entrada a todas las zonas arqueológicas y museos del INAH es completamente gratuita para los ciudadanos mexicanos y los extranjeros residentes en México . Solo necesitas presentar una identificación oficial que lo acredite (INE, pasaporte, forma migratoria).

Exenciones de Pago Todos los Días:

Además, los siguientes grupos no pagan entrada ningún día de la semana:

Niños menores de 13 años.

Estudiantes (con credencial vigente de cualquier nivel educativo ).

Maestros (con credencial vigente).

Adultos mayores de 60 años (con credencial del INAPAM).

Personas con discapacidad.

Pasantes e investigadores con permiso del INAH.

Personas de comunidades indígenas que vivan en municipios colindantes a las zonas arqueológicas (acreditando su domicilio).

¡Ojo! Otros Costos a Considerar

Visitas Fuera de Horario: Si quieres una experiencia exclusiva y visitar un sitio fuera de su horario normal de operación, el costo es de $355 pesos por persona (previa autorización).

Costos Adicionales en Áreas Naturales Protegidas: Algunas zonas arqueológicas, como Tulum (dentro del Parque del Jaguar), Calakmul y Palenque , se encuentran dentro de Parques Nacionales o reservas de la biósfera. En estos casos, a menudo tendrás que pagar una cuota adicional a la del INAH, que corresponde a la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) o a ejidos locales. Investiga esto antes de ir.

Guías de Turistas: El INAH no ofrece el servicio de guías . Los guías que encuentras en la entrada son independientes y están acreditados por la Secretaría de Turismo. Contratarlos es opcional y tiene un costo extra, pero a menudo vale mucho la pena para entender la riqueza del lugar.

Un Patrimonio al Alcance de Todos

Visitar las zonas arqueológicas y los museos de México es mucho más que un simple paseo turístico. Es una oportunidad de conectar con nuestras raíces, de maravillarnos con el ingenio de nuestros antepasados y de entender mejor quiénes somos como nación.

Con un sistema de precios accesible y un generoso programa de gratuidades, el INAH nos pone en bandeja de plata la oportunidad de explorar este inmenso tesoro. Ya sea que planees una visita al imponente Teotihuacán o a una joya oculta como Tingambato, ahora tienes toda la información para planificar tu viaje.

Así que ya no hay pretextos. Revisa tu credencial, junta a tu familia o a tus amigos y lánzate a la aventura. La historia de México te está esperando.

