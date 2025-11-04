IEEQ aprueba procedencia de solicitud de plebiscito en Cadereyta de Montes

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) resolvió que la solicitud de plebiscito presentada por la presidenta municipal de Cadereyta de Montes es trascendente para la vida pública de su demarcación y procedente, conforme a la normatividad aplicable.

Además, aprobó la redacción de la pregunta a consultar a la ciudadanía como sigue: ¿Está usted de acuerdo con que el Ayuntamiento de Cadereyta de Montes realice las acciones y gestiones necesarias para que sea el Municipio quien preste directamente el servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales y tratadas en lugar de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de

Querétaro?

Inicio del procedimiento

El Consejo General del IEEQ instruyó a la Secretaría Ejecutiva a notificar la determinación a la presidenta municipal y al Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, así como al Instituto Nacional Electoral (INE); además, de realizar las acciones necesarias para iniciar el procedimiento de plebiscito a través de los órganos del Instituto.

La consejera electoral Martha Paola Carbajal Zamudio destacó la opinión favorable emitida por la LXI Legislatura del Estado al considerar que la realización del plebiscito, en los términos planteados por la autoridad municipal, es idónea y congruente con la Ley de Participación Ciudadana del Estado.

Añadió que los gastos que se generen con motivo de dicha organización deben de ser financiados por el Ayuntamiento, conforme al convenio de colaboración que se celebre con el Instituto, e indicó que la resolución aprobada se basa en las competencias y facultades del órgano electoral.

Imparcialidad, información clara y equilibrada

Por su parte, el consejero electoral Daniel Dorantes Guerra precisó que el Instituto deberá garantizar que la consulta se lleve a cabo con imparcialidad, información clara y equilibrada, participación libre y accesible de la ciudadanía, así como certeza en cada etapa y en el resultado.

Dijo que el IEEQ dará acompañamiento para escuchar la opinión de la comunidad y, en su caso, se inicien los procedimientos que correspondan por las autoridades competentes.

En el mismo sentido, la consejera electoral Rosa Martha Gómez Cervantes consideró que la solicitud cumplió con los requisitos legales y reglamentarios, por lo que es viable iniciar la organización del plebiscito; de igual forma, invitó a la ciudadanía del municipio a involucrarse en la consulta.

La consejera electoral Violeta Larissa Meza Lavadores subrayó que el Instituto, a través de su área jurídica, llevó a cabo una revisión exhaustiva de la petición y las preguntas contenidas, por lo que toca a la ciudadanía ejercer su derecho a participar.

En su mensaje, la consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, dijo que el proyecto de resolución es resultado de un análisis cuidadoso sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad en la materia.

Afirmó que al Instituto le corresponde promover, respetar y garantizar el derecho de participación de la ciudadanía, asegurando que los mecanismos funcionen con certeza, transparencia y confianza.