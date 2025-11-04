Querétaro y Uruguay se unen por la salud mental de la juventud

La Secretaría de la Juventud del estado de Querétaro (SEJUVE) fue seleccionada por el Fondo Conjunto de Cooperación México–Uruguay para recibir financiamiento en un proyecto internacional enfocado en la salud mental de la adolescencia y juventud de la entidad.

La titular de la dependencia, Virginia Hernández Vázquez, agradeció el financiamiento, mediante el cual se pondrá en marcha el proyecto “Adolescencias y Juventudes que Cuidan: Red Binacional por la Salud Mental”, que busca formar, acompañar y conectar a jóvenes de México y Uruguay para que sean protagonistas del cuidado emocional en sus comunidades.

Talleres, intercambios y campañas de sensibilización

“A través de talleres, intercambios, campañas de sensibilización y un gabinete juvenil binacional, las juventudes compartirán experiencias, crearán propuestas y construirán una red de apoyo basada en la empatía y el trabajo colectivo. Este proyecto demuestra que, cuando se unen voluntades, ideas y corazones, es posible construir una red que pone al centro el bienestar de las juventudes”, señaló.

Hernández Vázquez indicó que este logro se alcanzó junto a América Solidaria Uruguay, una organización con la que la Secretaría comparte visión y valores, así como con el Instituto Nacional de la Juventud de Uruguay (INJU), agregó que con estas alianzas se va a conectar a jóvenes de ambos países con el objetivo de fomentar el liderazgo juvenil y promover un voluntariado con propósito.

América Solidaria, agregó la secretaria, ha sido un aliado fundamental en este camino, gracias a su experiencia en el desarrollo de proyectos sociales y en la promoción de la salud mental con enfoque comunitario ha inspirado a miles de jóvenes en toda América Latina, de este modo, junto con el INJU y la juventud queretana, se consolidan esfuerzos para construir puentes, compartir conocimientos y lo principal, cuidar de la salud mental de las y los jóvenes.

El Fondo Conjunto de Cooperación México–Uruguay es impulsado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) y la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) a través de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica.