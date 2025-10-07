Huracán Priscilla se intensifica a categoría 2

El huracán Priscilla subió a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que continuarán los vientos y lluvias en gran parte del territorio nacional, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

⚠️#Priscilla se ha intensificado a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Toda la información en el gráfico. pic.twitter.com/CQCclBUa0V — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

En su reporte de esta mañana, la Conagua precisó que el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

Además, provocará viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California Sur (costa sur), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costa de Jalisco, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Asimismo, oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California (sur), oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, una circulación ciclónica en altura, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Finalmente un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.