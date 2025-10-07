Huracán Priscilla se intensifica a categoría 2

Por
Humberto Gomez
-
0
11
Huracán Priscilla
Temporada de lluvias en México

El huracán Priscilla subió a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, por lo que continuarán los vientos y lluvias en gran parte del territorio nacional, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su reporte de esta mañana, la Conagua precisó que el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

559_img_int_07_oct_2025_06h_68e4f1ec3099c.jpg
Gran parte del país sufrirá los efectos meteorológicos

Además, provocará viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en Baja California Sur (costa sur), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costa de Jalisco, y viento de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Te puede interesar:
Gobierno pide extremar precauciones al circular por carreteras durante temporada de lluvias

Asimismo, oleaje de 5.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California (sur), oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco, y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Sinaloa y Colima.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico localizada al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, una circulación ciclónica en altura, frente a la costa de Veracruz, una segunda zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico que se desplazará sobre la península de Yucatán, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se extenderán muy próximos a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

Beryl
Se recomienda tomar las debidas precauciones

Finalmente un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, noreste y centro de la República Mexicana, incluido el Valle de México y el estado de Michoacán.

Share

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí