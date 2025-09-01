Fanta de terror: Guía completa de la colaboración escalofriante

Fanta ha lanzado una colaboración oficial con íconos del cine de terror para la temporada de Halloween. La promoción, en alianza con Universal Pictures y Blumhouse, consiste en latas de edición limitada decoradas con personajes como Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy’s), Chucky, Michael Myers, The Grabber (Black Phone) y M3gan. Aunque la disponibilidad de cada personaje varía por región, la campaña es global, asi que hay probabilidad de que llegué a México y Latinoamérica. Además, incluye un nuevo sabor de edición limitada llamado “Chucky’s Punch”.

El Sabor del Miedo: Cuando los Monstruos También Quieren un Refresco

La temporada de Halloween está a la vuelta de la esquina, y con ella, llegan las calabazas, los disfraces y los maratones de películas de terror. Pero este año, el miedo tendrá un sabor completamente nuevo. En una de las colaboraciones más inesperadas y geniales de los últimos tiempos, Fanta ha decidido unir fuerzas con los monstruos más temidos de la pantalla grande.

Freddy Fazbear, Chucky, The Grabber and M3GAN team up in a new Fanta commercial. pic.twitter.com/Zr7TQ7gAc2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 27, 2025

Olvídense de los fantasmas y los duendes. Para Halloween 2025, la compañía de refrescos, en una alianza estratégica con los gigantes del terror Universal Pictures y Blumhouse, ha reunido a un verdadero “dream team” de villanos icónicos. Freddy Fazbear, Chucky, Michael Myers, M3gan y The Grabber no están buscando a su próxima víctima; ahora, solo tienen una cosa en mente: “¡Quieren Fanta!”.

¿En qué Consiste la Colaboración? Un Vistazo a las Latas de Colección

La pieza central de esta campaña son las latas de edición limitada, que se convertirán en el objeto de deseo de cualquier coleccionista y fan del terror. Cada personaje está asociado a un sabor específico, creando una colección espeluznantemente deliciosa.

Freddy Fazbear (Five Nights at Freddy’s) → Fanta Naranja: El animatrónico más famoso del mundo decora las latas del sabor clásico de Fanta, tanto en su versión original como sin azúcar. Una elección perfecta, considerando que el estreno de “Five Nights at Freddy’s 2” está a la vuelta de la esquina (5 de diciembre).

Chucky → Fanta “Chucky’s Punch” (Nuevo Sabor): El muñeco diabólico más icónico del cine tiene el honor de presentar el nuevo sabor de edición limitada. Aunque no se han revelado los detalles exactos del sabor, el nombre sugiere una mezcla frutal y “asesinamente” buena.

The Grabber (Black Phone) → Fanta Fresa: El siniestro secuestrador de la aclamada película “Black Phone” se asocia con el sabor a fresa, quizás en un guiño a la inminente secuela, “Black Phone 2” , que llega a los cines el 17 de octubre.

M3gan → Fanta Uva: La muñeca con inteligencia artificial que nos aterrorizó con sus bailes virales se une a la fiesta en las latas de Fanta Uva.

Michael Myers (Halloween) → Fanta Piña: El asesino silencioso de la saga “Halloween” completa el quinteto en las latas del sabor a piña.

¿Llegará a México y Latinoamérica? ¡La Cacería ha Comenzado!

Esta es la pregunta del millón para los fans de la región. La buena noticia es que, aunque el comunicado inicial fue algo ambiguo, todo apunta a que sí, la promoción llegará a México y a varios países de Latinoamérica.

La Pista Clave: El comunicado oficial describe la campaña como una “asociación mundial” , mencionando que “los fans en todo el mundo pueden esperar ver a los personajes”.

La Confirmación en Brasil: La prueba definitiva ha llegado desde Brasil, donde usuarios como Freddys_Brasil ya han reportado haber encontrado las latas de edición limitada en los supermercados.

Disponibilidad en México: Se espera que las latas comiencen a aparecer en las tiendas de México a lo largo de septiembre y octubre , justo a tiempo para la temporada de Halloween.

¡Ojo con las Exclusividades Regionales!

Es importante saber que no todos los personajes estarán disponibles en todos lados.

Michael Myers (Fanta Piña): Parece ser una exclusiva para el mercado de Estados Unidos .

M3gan (Fanta Uva): Solo aparecerá en las máquinas Coca-Cola Freestyle de los cines y parques temáticos de Universal en Estados Unidos.

Así que si quieres la colección completa, quizás necesites la ayuda de algún amigo en el extranjero.

Más que una Lata: Una Experiencia Interactiva

La colaboración no se limita a un bonito diseño en el empaque. Fanta ha creado una experiencia 360°.

Códigos QR: Cada lata incluirá un código QR que, al escanearlo , te dará acceso a contenidos y experiencias exclusivas , como filtros de realidad aumentada, fondos de pantalla y quizás hasta avances de las nuevas películas.

Presencia en Tiendas y Cines: Los personajes no solo estarán en las latas. También los veremos en máquinas expendedoras, carteles en puntos de venta y “experiencias en la vida real” que la marca aún no ha revelado.

La Estrategia Maestra: Cine, Refrescos y Terror

Esta campaña es un ejemplo brillante de marketing de sinergia. Universal y Blumhouse aprovechan la masiva distribución de Fanta para promocionar sus dos grandes estrenos de terror del año: “Black Phone 2” y “Five Nights at Freddy’s 2”. Por su parte, Fanta se asocia con algunas de las propiedades intelectuales más populares del momento para conectar con una audiencia joven y apasionada.

Ibrahim Salim Kahn, vicepresidente global de Fanta, lo explicó así:

“Este Halloween, en una deliciosa y electrizante colaboración, traemos de vuelta a los íconos más legendarios del terror. Ellos están de vuelta. Pero no están aquí para atormentarte. Ellos solo… ¡Quieren Fanta!”.

Prepárate para la Cacería

La colaboración de Fanta con los íconos del terror es mucho más que una simple promoción de temporada. Es un evento cultural que une a los fans del cine, de los videojuegos y de los refrescos en una cacería de coleccionista.

La popularidad de franquicias como Five Nights at Freddy’s ha trascendido su medio original para convertirse en un fenómeno masivo, y esta colaboración es la prueba definitiva de su impacto.

Así que ya lo sabes. Mantén los ojos bien abiertos en tu próxima visita al supermercado. Las latas de edición limitada ya están llegando, y al ser una promoción por tiempo limitado, seguramente volarán de los estantes. ¡Que comience la cacería! Y recuerda, este Halloween, los monstruos no quieren tu sangre, quieren tu Fanta.

