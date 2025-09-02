¿Cuánto cuesta un capibara de mascota en México?

Los capibaras, también llamados carpinchos o chigüires, son conocidos como los roedores más grandes del planeta. Su carácter tranquilo y su apariencia simpática han despertado un creciente interés entre quienes buscan mascotas exóticas en México. Sin embargo, antes de preguntarse cuánto cuesta un capibara mascota, es indispensable conocer si su tenencia es legal y cuáles son los requisitos para mantenerlo en condiciones adecuadas.

¿Cuánto cuesta un capibara en México?

El precio de un capibara en México depende de su procedencia y de si es adquirido en un criadero autorizado o importado desde otro país.

En criaderos nacionales con permisos oficiales, el costo de un ejemplar puede variar entre 20,000 y 40,000 pesos mexicanos.

Si se opta por importar uno, el valor se encuentra entre 1,000 y 2,000 dólares (aproximadamente 18,000 a 36,000 pesos), a lo que se suman trámites aduaneros, transporte y permisos.

Es importante recalcar que este precio no contempla la adaptación del hogar, la alimentación ni el espacio requerido para garantizar su bienestar.

¿Es legal tener un capibara como mascota en México?

Los capibaras están clasificados como especie exótica en México, lo que significa que su tenencia está regulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) bajo la Ley General de Vida Silvestre.

Para tener un capibara legalmente, el interesado debe solicitar un permiso especial y presentar:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio.

Documentos que acrediten la procedencia legal del capibara.

Cartilla médica del ejemplar.

Carta compromiso de responsabilidad en su cuidado.

El trámite ante Semarnat no tiene costo, pero los gastos de manutención y atención médica veterinaria especializada sí representan un compromiso económico considerable.

Cabe destacar que capturar capibaras en vida silvestre es ilegal. Quienes lo hagan se enfrentan a sanciones que van desde 1 a 9 años de prisión, además de multas económicas elevadas.

¿Es recomendable tener un capibara como mascota?

Aunque la ley permite su tenencia bajo ciertos lineamientos, los especialistas advierten que los capibaras no son animales domésticos convencionales. En su hábitat natural, viven en zonas húmedas y forman grupos sociales. Mantener a un ejemplar en soledad o en espacios reducidos puede afectar su salud física y emocional.

Algunas consideraciones clave:

Son animales sociales, por lo que requieren compañía.

Necesitan acceso a espacios amplios y con agua para nadar.

Su dieta es estrictamente herbívora, lo que implica un gasto constante en forraje fresco.

Requieren atención veterinaria especializada en fauna exótica.

¿Cuánto cuesta un capibara mascota?

Entonces, ¿cuánto cuesta un capibara mascota en México? El rango va desde 20,000 hasta 40,000 pesos en criaderos nacionales y puede superar esa cifra al importarse. Pero más allá del precio, la verdadera pregunta es si estás dispuesto a cumplir con las responsabilidades legales, económicas y éticas que implica su cuidado. Si bien es posible obtener los permisos para tener un capibara, la recomendación de expertos es disfrutar de estos animales en su hábitat natural o en espacios regulados, donde reciben los cuidados que realmente necesitan.