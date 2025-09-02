¿Cual es el santo que se pone de cabeza y qué revela esta polémica tradición?

Cuál es el santo que se pone de cabeza, cada 13 de junio, la Iglesia Católica celebra a San Antonio de Padua, uno de los santos más venerados en todo el mundo. Conocido como el “santo de los milagros” y también como el protector de los enamorados, se ha convertido en una figura cercana para millones de fieles que confían en su intercesión. Su devoción ha dado lugar a numerosas costumbres religiosas, pero una de las más llamativas y curiosas es la práctica de poner al santo de cabeza con el fin de pedir favores, especialmente relacionados con el amor y el matrimonio.

¿Quién fue San Antonio de Padua?

San Antonio nació en Lisboa en 1195 bajo el nombre de Fernando de Bulhões. Desde joven mostró interés por la vida religiosa y con el tiempo se unió a la orden franciscana. Su capacidad para predicar de manera sencilla y conectar con la gente le dio gran popularidad en Europa, donde dedicó su vida a enseñar las Escrituras y ayudar a los más pobres. Su fama de santo milagroso creció rápidamente. En 1232, apenas un año después de su muerte, la Iglesia lo canonizó, un hecho poco común en la historia. Desde entonces, se le reconoce como el patrón de los objetos perdidos, pues según la tradición ayudó a recuperar un libro de salmos robado. También es recordado como el protector de los pobres y de quienes buscan pareja, lo que explica por qué su imagen está presente en tantos hogares y templos alrededor del mundo.

¿Por qué se pone a San Antonio de cabeza?

La tradición de colocar a San Antonio de cabeza tiene su origen en una leyenda transmitida de generación en generación. Se cuenta que una mujer, desesperada por encontrar marido, acudió a su tumba para pedir ayuda. Durante la oración, tuvo una visión en la que el santo apareció de cabeza en el techo del templo y le indicó a quién acudir para conseguir el dinero de su dote matrimonial. La mujer siguió sus palabras, recibió la ayuda y finalmente logró casarse con el hombre que amaba.

Este relato dio pie a la costumbre de voltear la figura del santo como un acto de fe. Según la tradición, cuando alguien coloca a San Antonio de cabeza debe hacerle una petición clara, generalmente relacionada con encontrar pareja o resolver un problema amoroso. Una vez cumplido el milagro, la imagen debe regresar a su posición normal en señal de gratitud. Con el tiempo, surgieron variaciones de esta práctica. Una de las más comunes consiste en retirar la figura del Niño Jesús que San Antonio sostiene en brazos, devolviéndosela únicamente cuando la petición se cumple. Aunque pueda parecer un ritual extraño, para miles de creyentes simboliza un vínculo cercano con un santo que, de acuerdo con la tradición, nunca deja de escuchar a quienes lo invocan.

Fe y tradición que perduran

Más allá de la curiosidad que genera, la práctica de poner a San Antonio de Padua de cabeza refleja la devoción y la esperanza de quienes confían en su intercesión. Para algunos, puede ser solo una costumbre pintoresca, pero para otros representa una forma de expresar su fe y su confianza en el poder de los milagros. En definitiva, si alguna vez te preguntaste cual es el santo que se pone de cabeza, la respuesta es clara: San Antonio de Padua, el santo de los milagros, cuya figura sigue inspirando fe y esperanza en millones de personas alrededor del mundo.