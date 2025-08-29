¿Cuántas calorías tiene la comida mexicana? Guía completa

Saber cuántas calorías aportan los antojitos mexicanos es clave para disfrutar de las fiestas patrias de forma equilibrada. Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), estos son los valores aproximados de los platillos más populares: Pozole: (Un plato de 300 ml tiene alrededor de 240 calorías), Chile en Nogada: (Una pieza 763 calorías o más), Tamal (Uno de 100 gramos tiene aproximadamente 153 calorías) y los Tacos (un taco promedio tiene entre 100 y 170 calorías).

La recomendación del IMSS es disfrutar de estos platillos con moderación, cuidando las porciones y evitando los excesos de grasa y azúcar.

El Grito de Independencia se da en la Mesa (y a veces, en la Báscula)

Llega septiembre y con él, el mes más mexicano del año. El aire se llena de patriotismo, las calles se visten de verde, blanco y rojo, y nuestras cocinas se preparan para el festín más grande de todos: la cena del 15 de septiembre.

La noche del Grito es una explosión de sabor, un desfile de los platillos más emblemáticos de nuestra gastronomía. Es la noche del pozole, de los chiles en nogada, de los pambazos y de las tostadas. Es un momento para celebrar nuestra identidad a través de la comida, para compartir con la familia y los amigos, y para sentirnos orgullosos de nuestra herencia culinaria.

Pero seamos honestos, en medio de tanta delicia, es fácil perder la cuenta y terminar con un “mal del puerco” de proporciones épicas. Y al día siguiente, con la resaca (etílica y calórica), surge la pregunta: ¿Qué tan “malo” es lo que cené?

Para que puedas disfrutar de la fiesta sin remordimientos y tomar decisiones más informadas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) nos ha echado una mano, publicando una guía con el aporte calórico de nuestros antojitos favoritos. Aquí te la desglosamos.

El Conteo Calórico de los Reyes de la Noche Mexicana

Antes de que te sirvas ese segundo plato de pozole, echa un vistazo a cuántas calorías te estás comiendo.

Pozole: El Rey de la Fiesta (Aprox. 240 kcal por plato)

El Platillo: Un tazón de 300 ml de pozole (blanco, rojo o verde) con carne de cerdo o pollo.

El Veredicto: Sorprendentemente, el pozole es una de las opciones más equilibradas y menos calóricas de la noche. Es un plato muy completo, que combina proteína (la carne), carbohidratos complejos (el maíz) y muchas verduras frescas en la guarnición.

Ojo con los “Extras”: Las calorías pueden dispararse con lo que le pones encima. El chicharrón, la crema, el aguacate y las tostadas fritas pueden duplicar fácilmente el aporte calórico. ¡Modérate con la garnacha!

Chile en Nogada: La Joya de la Corona (Aprox. 763 kcal por pieza)

El Platillo: Un chile poblano relleno de picadillo, bañado en nogada y adornado con granada y perejil.

El Veredicto: Es el platillo más elegante y, también, el más calórico de la lista. La combinación del picadillo (a menudo frito), las frutas , y sobre todo, la nogada (hecha a base de nuez de Castilla, queso y crema) lo convierte en una bomba de sabor y de calorías.

¿Vale la Pena? ¡Absolutamente! Es un manjar de temporada que hay que disfrutar. La clave es verlo como lo que es: un plato principal completo y contundente. Quizás no sea la noche para pedir postre después de esto.

Tamales: El Abrazo del Maíz (Aprox. 153 kcal por 100g)

El Platillo: Un tamal de tamaño estándar.

El Veredicto: Un solo tamal no es una catástrofe calórica. El problema es que rara vez nos comemos solo uno. Y si lo metemos en un bolillo (la gloriosa guajolota), las calorías se duplican.

El Relleno Importa: No es lo mismo un tamal de rajas que uno de mole o uno frito. Ten en cuenta que los rellenos más grasosos aumentarán las calorías.

Tacos: La Esencia de México (Aprox. 100-170 kcal por taco)

El Platillo: Un taco promedio de guisado, pastor, suadero, etc.

El Veredicto: El taco es tan versátil en sabor como en calorías. No es lo mismo un taco de bistec a la plancha (unas 100 kcal) que uno de longaniza o carnitas (que pueden superar las 170 kcal).

Controla la Cantidad: Son deliciosos y fáciles de comer, por lo que es muy fácil perder la cuenta. Ponte un límite y disfruta cada mordida.

Los Consejos del IMSS para una Noche Mexicana sin Excesos

Disfrutar no tiene por qué ser sinónimo de indigestión. El IMSS nos da algunas recomendaciones muy prácticas:

Usa Platos Pequeños: Un truco psicológico que funciona. Servirte en un plato más pequeño te ayuda a controlar las porciones sin sentir que te estás privando. No Llegues con Hambre Voraz: Come algo ligero y saludable antes de la fiesta, como una manzana o un puñado de almendras. Así evitarás llegar con tanta hambre que quieras devorar todo lo que veas. Modera las Grasas, Azúcares y Sal: Elige un platillo principal y acompáñalo con opciones más ligeras, como ensaladas de nopales o guacamole. Y cuidado con los postres y las bebidas azucaradas. Ojo con el Alcohol: Las bebidas alcohólicas aportan muchas “calorías vacías” y pueden hacer que pierdas la noción de cuánto estás comiendo.

No Todo es Comida: Las Bebidas También Cuentan

Aguas Frescas Saludables: En lugar de refrescos , prepara aguas frescas naturales. El agua de jamaica o de tamarindo son excelentes opciones. Para endulzarlas de forma más saludable, puedes usar un poco de miel de agave en lugar de azúcar refinada.

El Poder del Tepache: Esta bebida fermentada a base de piña es una opción deliciosa y sorprendentemente ligera. Durante la fermentación, gran parte del azúcar del piloncillo se consume, por lo que un vaso de tepache puede tener tan solo 45 calorías (o menos) y está lleno de probióticos buenos para tu digestión.

¡A Celebrar con Sabor y Equilibrio!

La cena del 15 de septiembre es una de las tradiciones más queridas de México. Es un momento para celebrar nuestra historia, nuestra cultura y el placer de compartir la mesa con nuestra gente.

Saber cuántas calorías tienen los antojitos mexicanos no es para que te obsesiones o dejes de disfrutar. Es una herramienta para que tomes decisiones más conscientes, para que encuentres un equilibrio entre el gusto y el bienestar.

Así que este año, sirve ese plato de pozole, prueba ese chile en nogada y échate un par de tacos. Disfruta de cada bocado, saborea la tradición y celebra a México de la forma más deliciosa posible. ¡Viva México y viva su increíble comida

