¿Cómo murió Leticia Miller? El drama de la doble de Selena

La pregunta de cómo murió Leticia Miller (nombre real Gloria de la Cruz), la joven conocida como la “doble de Selena”, tiene una respuesta trágica. En 1995, poco después de haber audicionado para el papel de Selena en la película biográfica, Leticia fue brutalmente asesinada por su expareja, Corrie Rabinson. Su cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura en Los Ángeles, con signos de tortura y asfixia, y había sido quemado. Rabinson fue condenado a cadena perpetua. Es un mito que ella había sido elegida para el papel; aunque su parecido era impresionante, no obtuvo el rol que finalmente fue para Jennifer Lopez.

La Sombra que Acecha Detrás de la Leyenda

La película biográfica “Selena” de 1997 es un pilar de la cultura pop. Es la cinta que inmortalizó la vida de la Reina del Tex-Mex y que, a su vez, catapultó a una joven Jennifer Lopez al estrellato mundial. La recordamos por su música, por su energía y por su trágico final a manos de Yolanda Saldívar.

Pero detrás de esta historia tan conocida, se esconde otra, mucho más oscura y a menudo olvidada: la de Gloria de la Cruz, conocida artísticamente como Leticia Miller. Una joven de 18 años con un parecido tan asombroso con Selena que todos la llamaban su “doble”. Su sueño era interpretar a su ídolo en la pantalla grande, pero ese sueño se convirtió en una pesadilla que terminó de la forma más brutal imaginable.

El Sueño de ser Selena

En 1995, el dolor por el asesinato de Selena Quintanilla todavía estaba fresco. Warner Bros. y el director Gregory Nava pusieron en marcha el ambicioso proyecto de llevar su vida al cine. La convocatoria para encontrar a la actriz que interpretaría a la leyenda fue masiva: más de 20,000 jóvenes de todo Estados Unidos audicionaron.

Entre esa multitud de aspirantes, una destacó de manera especial. Su nombre era Gloria de la Cruz, pero en el medio artístico se hacía llamar Leticia Miller. Tenía 18 años, era de California y su parecido con Selena era, sencillamente, impresionante. La misma melena negra, la misma piel canela, la misma sonrisa.

Leticia se había ganado el apodo de la “doble de Selena” y llegó a la audición con la ilusión de que ese parecido físico, combinado con su talento, le daría el papel de su vida.

El Mito y la Realidad: ¿Fue Realmente Elegida?

Aquí es donde la historia se divide entre la leyenda urbana y la realidad. Durante años, ha circulado con fuerza un rumor en redes sociales: que Leticia Miller había sido la elegida para protagonizar la película, pero que su trágica muerte obligó a la producción a buscar a otra actriz, abriéndole el camino a Jennifer Lopez.

Sin embargo, los registros de la producción y los testimonios de la época indican que esto no es del todo exacto. Aunque su audición fue muy comentada y su parecido cautivó a los directores de casting, Leticia no llegó a ser seleccionada formalmente para el papel. Fue una de las finalistas, sí, pero no la ganadora.

A pesar de ello, la tragedia que siguió a su audición fue tan espantosa que su historia quedó ligada para siempre a la de la película y a la de la propia Selena.

¿Cómo murió Leticia Miller? Crónica de un Crimen Atroz

Pocos meses después de su audición, en 1995, el sueño de Leticia se apagó de la forma más violenta. Su cuerpo fue encontrado dentro de un contenedor de basura en el distrito de Wilshire, en Los Ángeles.

@joseph.mtz07 Leticia Miller… La actriz que interpretaría a Selena Quintanilla, y que tuvo un trágico final 😟😳😱🥺 ♬ sonido original – 𝕁𝕠𝕤𝕖𝕡𝕙 𝕄𝕥𝕫 (𝔾𝕋)

La escena del crimen era aterradora. El cuerpo de la joven de 18 años presentaba signos de una brutalidad extrema:

Había sido torturada .

Fue asfixiada hasta la muerte

Y, para intentar borrar las pruebas, su asesino había quemado su cuerpo .

El espantoso crimen sacudió a la comunidad latina de Los Ángeles, que aún no se recuperaba de la pérdida de Selena. La muerte de su “doble”, en circunstancias tan violentas, se sintió como una cruel réplica de la tragedia.

La Caza del Asesino y la Justicia que Tardó en Llegar

La investigación policial no tardó en señalar a un principal sospechoso: Corrie Rabinson, la expareja de Leticia. Rabinson ya tenía un historial de violencia de género y, según los reportes, había abusado sexualmente de ella antes de estrangularla y quemar su cuerpo.

Aunque inicialmente negó los cargos, la evidencia en su contra era abrumadora. El ADN y las manchas de sangre encontradas en la escena lo incriminaban directamente. Tres años después del asesinato, en 1998, Corrie Rabinson fue finalmente declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La justicia, aunque tardía, había llegado. Pero no podía devolver la vida a una joven cuyo único “crimen” fue soñar con ser una estrella.

Las Teorías de Conspiración y la Conexión con Jennifer Lopez

Con el auge de las redes sociales, la trágica historia de Leticia Miller ha resurgido, pero a menudo acompañada de teorías de conspiración sin fundamento. Algunos usuarios han intentado vincular su muerte con el hecho de que Jennifer Lopez finalmente consiguiera el papel, insinuando un oscuro complot.

Estas teorías se han visto alimentadas por las recientes controversias que rodean a Sean “Diddy” Combs, quien era la pareja de JLo en esa época. Sin embargo, es crucial recalcar que no existe ninguna prueba ni evidencia que conecte a Jennifer Lopez o a “Diddy” con el asesinato de Leticia Miller.

El culpable del crimen fue identificado, juzgado y condenado. La conexión entre la muerte de Leticia y el casting de JLo es, simplemente, una trágica coincidencia temporal que la rumorología de internet ha distorsionado.

Dos Estrellas Apagadas Demasiado Pronto

La historia de cómo murió Leticia Miller es un recordatorio sombrío de que, a veces, la violencia del mundo real puede ser mucho más aterradora que cualquier guion de película. Es la historia de un sueño truncado, de un talento que nunca pudo florecer.

Su nombre no aparece en los créditos de Selena, pero su trágica historia forma parte, de manera indeleble, del legado de esa producción. Hoy, recordamos no solo a la Reina del Tex-Mex, sino también a la joven que soñó con ser ella, a la “doble de Selena” cuya luz se apagó de la forma más cruel, pero cuya memoria merece ser contada y respetada. Dos vidas jóvenes, llenas de promesas, unidas para siempre por la tragedia.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.