La dulce avanzada: dónde encontrar el irresistible pan de muerto en Septiembre en CDMX

El aire de la ciudad comienza a cambiar, y con él llega un aroma inconfundible a azahar y mantequilla. Es la señal inequívoca de que la temporada más esperada por muchos ha comenzado. El pan de muerto en CDMX no es solo un postre, es un ritual que nos conecta con nuestras tradiciones y anticipa la llegada del Día de Muertos. Aunque tradicionalmente su apogeo es en octubre, los guardianes del sabor han adelantado el calendario, permitiéndonos disfrutar de esta joya de la panadería mexicana desde ahora.

El debate de la temporada: ¿Por qué tan pronto?

La aparición temprana de este manjar responde a una simple ley: la enorme demanda. Para muchos, tenerlo disponible antes es una oportunidad para extender el placer. Para otros, es un tema que roza el sacrilegio a la tradición. Lo cierto es que la gastronomía mexicana, siempre viva y dinámica, se adapta. Este fenómeno demuestra el profundo arraigo que esta pieza tiene en nuestra cultura.

Tu Mapa del Tesoro: Dónde Encontrar el Mejor Pan de Muerto en CDMX

Ya sea que busques la receta clásica o las creaciones más audaces, la capital tiene una opción para ti. Hemos preparado la ruta definitiva para esta temporada.

Clásicos de Supermercado: Sabor Garantizado

Para una solución rápida y confiable, las grandes cadenas son tu mejor opción. Suelen ser las primeras en ofrecer el pan de temporada, manteniendo una calidad consistente.

El Globo: Un referente indiscutible. Aquí encontrarás su versión clásica de naranja y el codiciado relleno de nata . Visita su sitio web oficial para ver su catálogo completo.

Un referente indiscutible. Aquí encontrarás su versión clásica de naranja y el codiciado . Visita su sitio web oficial para ver su catálogo completo. Chedraui: Perfecto para encontrar el pan tradicional espolvoreado con azúcar a un precio muy accesible.

Perfecto para encontrar el pan tradicional espolvoreado con azúcar a un precio muy accesible. City Market: Si buscas un toque gourmet, su versión rellena de nata es famosa por su calidad y exquisito sabor.

Si buscas un toque gourmet, su versión rellena de nata es famosa por su calidad y exquisito sabor. Soriana: Ofrece tanto piezas individuales como prácticos paquetes, ideales para compartir en familia o en la oficina.

Creaciones de Autor: La Innovación en Cafeterías

Para los paladares aventureros, varias cafeterías en la Ciudad de México han transformado el pan tradicional en una obra de arte culinario.

La Dulzura de mi Corazón: Un paraíso para los amantes del dulce. Sus creaciones como el “Amor Muerto” (bañado en tres leches con Nutella) son legendarias.

Un paraíso para los amantes del dulce. Sus creaciones como el “Amor Muerto” (bañado en tres leches con Nutella) son legendarias. Ñam Ñam: Con sucursales en la Roma Norte y Noche Buena, este lugar lleva el concepto a otro nivel. No te pierdas su Cheescake Muerto o la refrescante malteada.

Con sucursales en la Roma Norte y Noche Buena, este lugar lleva el concepto a otro nivel. No te pierdas su o la refrescante malteada. Pan Gabriel: La mejor opción para la comunidad vegana. Ofrecen una deliciosa versión con relleno de manzana natural que no le pide nada a la tradicional.

La mejor opción para la comunidad vegana. Ofrecen una deliciosa versión con relleno de manzana natural que no le pide nada a la tradicional. La Baguettería: Aquí el pan artesanal se mexicaniza. Encuentra versiones con toppings de chocolate, Oreo, matcha y Ferrero.

La tradición del pan de muerto en la CDMX está más viva que nunca. Esta avanzada solo confirma su lugar como una de las piezas más queridas de nuestra cultura. No esperes más y lánzate a redescubrir sus infinitos sabores.