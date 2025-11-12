App Qrobus, más de 100 adultos mayores aprenden a usarla a su favor

La Agencia de Movilidad del Estado (AMEQ) ha dado siete capacitaciones dirigidas a personas adultas mayores con el objetivo de que aprovechen y conozcan los beneficios que ofrece la App Qrobus.

El titular de la AMEQ, Gerardo Cuanalo Santos, informó que esas capacitaciones son parte del programa Voy Contigo, que busca promover una movilidad solidaria y accesible.

Algunos beneficios

Precisó que los beneficios que ofrece la App Qrobus van desde la consulta de rutas hasta los métodos de pago y la planeación de los traslados de manera sencilla y segura.

El funcionario destacó que las capacitaciones fueron el resultado de una solicitud de los mismos usuarios, quienes refirieron no conocer cómo funcionaba la aplicación tecnológica de Qrobus.

Puso de manifiesto que a la fecha se ha promovido la capacitación de alrededor de 100 adultos mayores, fortaleciendo así su autonomía y su inclusión en el sistema Qrobus.

Asimismo, Cuanalo Santos refirió que a través de reuniones se impulsa la iniciativa Adultos Mayores en Movimiento, para dar a conocer los derechos que tienen como acceso preferente a los primeros lugares del autobús y la posibilidad de ascender y descender en puntos solicitados, siempre que sean zonas seguras.

Adicionalmente, se promueve el apoyo de los operadores en caso de que los usuarios requieran asistencia.

“Estamos muy contentos porque hemos trabajado de manera muy fuerte con este programa Adultos Mayores en Movimiento, además de que hemos logrado tener acercamiento con más de 100 adultos mayores a los que hemos capacitado muy claramente para utilizar la aplicación Qrobus”, mencionó.

Finalmente, el titular de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro aseguró que estas acciones refuerzan el compromiso de promover una movilidad incluyente para todas personas usuarias, lo que contribuye a garantizar un servicio más humano y empático.