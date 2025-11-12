Acecho ya es delito en el estado de Querétaro

El gobernador Mauricio Kuri González anunció que el acecho dejará de ser una conducta invisible para convertirse en un delito tipificado en el Código Penal del estado de Querétaro.

En #Querétaro trabajamos cada día para que ninguna mujer, adolescente o niña tema por su seguridad. Hoy nos ponemos a la vanguardia en la protección del derecho humano a la seguridad, incluyendo el acecho como un delito tipificado de nuestro Código Penal. Queremos que todas las… pic.twitter.com/Yblkuwthms — Mauricio Kuri (@makugo) November 12, 2025

A través de un mensaje en sus redes sociales, el mandatario señaló que en Querétaro la ley está del lado de quienes buscan vivir con libertad y dignidad.

Durante su mensaje, Kuri dio a conocer que esta iniciativa reconoce que la violencia no siempre es visible, pero se siente, y el miedo también es una forma de agresión, que afecta a muchas mujeres en sus espacios de trabajo, así como en sus escuelas y en las redes sociales.

“Así, hoy Querétaro se coloca a la vanguardia, al reconocer que la seguridad no solo es ausencia de violencia; es también la tranquilidad de sabernos protegidas y protegidos (…) Las mujeres han alzado la voz y este gobierno las escucha: su derecho a vivir sin miedo es nuestra causa ¡y nuestra obligación!”, puntualizó.

En este marco, el gobernador sostuvo que la publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, que establece el “delito de acecho” como un nuevo tipo penal en el marco jurídico del estado de Querétaro, es un paso firme en la defensa de los derechos humanos y la seguridad de todas las personas, especialmente las mujeres.

Al mismo tiempo, el titular del Poder Ejecutivo reiteró que desde la administración que encabeza, seguirá trabajando con fuerza y convicción para que ninguna mujer, adolescente o niña, tema por su seguridad.

¿Qué es delito de acecho?

El delito de acecho, también conocido como “stalking”, se refiere a un comportamiento persistente y no deseado que provoca temor o ansiedad en la víctima.

Generalmente, incluye acciones como seguir a una persona, llamar repetidamente, enviar mensajes no solicitados o hacer apariciones no deseadas en lugares donde la víctima suele estar.

Las leyes varían según el país pero en muchos lugares, el acecho se considera un delito y puede resultar en penas que incluyen multas y prisión.

Es importante que las víctimas del delito de acecho busquen ayuda especializada ante las instancias correspondientes.