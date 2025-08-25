Solidaridad, serenidad y unidad ante afectaciones por lluvias: Kuri

Luego de las intensas lluvias registradas este fin de semana en la zona metropolitana de Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González hizo un llamado a la solidaridad, serenidad y unidad con las familias que resultaron afectadas.

En su mensaje, Kuri González dejó claro que la grandeza de las sociedades no se demuestra en los momentos de triunfo, sino en las horas oscuras de la adversidad.

Asimismo, convocó a la solidaridad, la serenidad y la unidad en estos momentos de profunda tristeza y consternación, donde debe prevalecer la templanza, altura y compasión.

“Hoy debemos mostrar que ser queretano es una actitud frente a la adversidad (…) Es el momento de probar que no hay nada más importante que dar ayuda y consuelo a las familias. Les reitero: cuentan con todo mi apoyo y mi atención. Todos, sin importar orígenes, credo, militancias, tenemos algo que aportar”, sostuvo.

El recuento de daños

El mandatario estatal informó que la magnitud de este fenómeno ocasionó que en apenas unas horas se registraran precipitaciones equivalentes al 25 por ciento de lo que llueve en todo un año.

Precisó que se reporta una persona desaparecida, dos personas fallecidas, además de daños materiales, principalmente en las colonias Peñuelas, Menchaca y Carrillo Puerto.

Mauricio Kuri expresó sus condolencias a las familias de las dos personas que perdieron la vida, al afirmar que no hay mayor dolor que el deceso de un queretano.

De igual forma manifestó su solidaridad hacia quienes sufren la pérdida de su patrimonio.

Las acciones

Al presentar un balance de las acciones emprendidas desde la noche del viernes por las autoridades, detalló que más de mil 250 trabajadores del gobierno estatal y municipales se han volcado para atender a las personas damnificadas.

Como parte de estas acciones, informó que se ha brindado atención médica a personas lesionadas, se atendieron viviendas dañadas, y brigadas de obras han dado respuesta a las afectaciones más urgentes.

Además, equipos de gobierno del estado, municipal y voluntarios han coadyuvado en labores de limpieza.

Los albergues

Para dar respuesta a la población se habilitaron seis albergues estatales y municipales, con alimentos, médicos, mobiliario y espacio seguro.

A su vez, se han repartido alimentos a cuatro mil 600 personas, además de que se dispone de una cocina móvil.

Agregó que para prevenir situaciones de riesgo, se han distribuido más de nueve mil costales de arena, más de mil paquetes de limpieza, así como más de 400 paquetes de higiene personal y de primeros auxilios.

Acciones coordinadas

Dentro de las acciones coordinadas, dio a conocer que ha realizado recorridos, y ya se puso en contacto con la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el Subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes.

Adicionalmente, hubo una reunión de coordinación con el gobierno federal, el gabinete estatal y el Cabildo metropolitano a quienes reconoció y agradeció su labor y esfuerzo.

Kuri González puso a disposición de los ciudadanos el número especial de emergencias, quienes pueden comunicarse al teléfono 442 1015205 opción 1, además de la línea de emergencias 9-1-1.