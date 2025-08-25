Ninel Conde revela que quiere ser mamá otra vez a sus 55 años

La cantante y actriz Ninel Conde, mejor conocida como la “Bombón Asesino”, sorprendió al público al confesar dentro de La Casa de los Famosos México su deseo de convertirse en madre nuevamente. La estrella, que está por cumplir 55 años el próximo 29 de septiembre, abrió su corazón al compartir este anhelo en una emotiva charla con su compañera de reality, Elaine Haro.

La confesión de Ninel Conde en “La Casa de los Famosos”

Durante una conversación en el Cuarto Día, Ninel Conde reveló que busca darle un hermanito a su hijo menor, aunque admitió que no será un proceso sencillo debido a su edad.

“Imagínate, ahorita estoy batallando porque quiero darte un hermanito y pues me va a costar un poquito de trabajo, pero lo lograré”, expresó conmovida.

El momento estuvo cargado de emoción, ya que ambas participantes terminaron abrazadas entre lágrimas. Para Haro, quien está por cumplir 22 años, los consejos de Ninel fueron un recordatorio de que no debe conformarse con un amor a medias, una lección que la cantante confesó haber aprendido con dificultad en el pasado. La intérprete de “Bombón Asesino” también habló sobre su trayectoria sentimental, asegurando que tardó 20 años en entender que no se debe aceptar el amor a medias. Actualmente, mantiene una relación desde hace dos años con José Ángel González, un empresario venezolano 17 años menor que ella, con quien ha encontrado estabilidad y apoyo.

¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde?

Además de sus planes de maternidad, muchos seguidores se preguntan cuántos hijos tiene Ninel Conde actualmente. La artista es madre de dos:

Sofía Telch Conde, nacida en 1997, fruto de su matrimonio con el actor Ari Telch. Sofía vive en Los Ángeles y ha pedido a su madre mantenerse alejada del foco mediático.

Emmanuel Medina, nacido en 2014, hijo del empresario mexicano Giovanni Medina, quien tiene actualmente la patria potestad. Pese a ello, Ninel mantiene contacto frecuente con él y su relación es cordial.

El lado más humano de la “Bombón Asesino”

La participación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México ha permitido que el público vea una faceta más íntima de la actriz: sus vulnerabilidades, aprendizajes y deseos más personales. Su confesión sobre querer ser madre nuevamente a los 55 años refleja un sueño que, aunque desafiante, demuestra su fortaleza y esperanza.