Lis Vega antes y después revela las secuelas de su cirugía estética

La actriz y bailarina cubana Lis Vega ha sido tema de conversación en distintas ocasiones debido a sus cirugías estéticas. Sin embargo, uno de los episodios más difíciles en su vida fue la operación en sus labios, la cual le dejó secuelas físicas y emocionales. La propia artista ha compartido su experiencia para dejar en claro que, más allá de la apariencia, se trata de un tema de salud.

Una mala experiencia que cambió su rostro

La historia de Lis Vega antes y después de la cirugía de labios no es solo sobre estética, sino sobre cómo una mala práctica médica puede afectar profundamente a una persona. Vega relató que la intervención fue consecuencia de una cicatriz que sufrió tras un accidente en el teatro, donde le colocaron nueve puntos. Para mejorar su apariencia decidió someterse a un procedimiento, pero cayó “en las manos equivocadas”.

“Yo tuve una mala experiencia con lo de los labios, quería quitarme una cicatriz (…) y bueno, me destruyeron muchos de ustedes”, confesó la actriz.

Críticas y consecuencias emocionales

Al notar el cambio en su rostro, muchos usuarios en redes sociales lanzaron burlas y juicios en su contra. Ella recuerda que fue víctima de críticas crueles que no consideraban que en realidad había pasado por una mala praxis médica. En varias entrevistas, Lis ha reconocido que esas opiniones sí le afectaron en su momento, pero con el tiempo aprendió a dejar atrás los comentarios negativos. Hoy busca que seamos más empáticos y que no se juzgue sin conocer la historia detrás.

Las cirugías de Lis Vega

Lo que ella misma ha confesado

La cubana ha sido transparente respecto a los procedimientos a los que se ha sometido. Entre ellos están:

Aumento de busto

Cirugía de nariz hace más de 25 años

Retoques en el trasero

Inyecciones en los labios con ácido hialurónico tras la caída de 2004

Vega aclaró que nunca se ha hecho una liposucción, ya que desde joven practica deporte y en su momento fue campeona de fitness.

El caso de los labios

El episodio más polémico fue cuando se sometió a un relleno con ácido hialurónico, lo cual le provocó una reacción adversa: inflamación, grumos y un aspecto que ella misma definió como “horrible”. Incluso mencionó que, durante un tiempo, debía acudir cada ocho meses a retoques bajo la técnica conocida como “volumen ruso”.

Lis Vega antes y después: lecciones de vida

Hoy, a sus 46 años, Lis Vega asegura que está en las mejores manos y agradece estar viva después de esa experiencia. Recalca que lo más importante al someterse a un procedimiento estético es verificar que el médico sea realmente un cirujano certificado. La historia de Lis Vega antes y después de esa cirugía es un ejemplo de cómo la vanidad puede convertirse en un riesgo cuando no se toman decisiones seguras. Más allá de los cambios físicos, ella quiere dejar un mensaje: la empatía y el respeto deben estar siempre por encima de las apariencias.