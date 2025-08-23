Hija de Irma Dorantes y Pedro Infante crece entre el amor y la polémica

Pedro Infante, el ídolo de México, vivió una intensa relación con Irma Dorantes, una historia de amor que desafió prejuicios, batallas legales y hasta la tragedia. De esa unión nació la hija de Irma Dorantes y Pedro Infante, la pequeña Irmita, quien se convirtió en el símbolo más puro de un amor que la muerte no pudo borrar.

El inicio de un romance polémico

Pedro e Irma se conocieron en 1948 durante la filmación de Los tres huastecos. Ella apenas tenía 13 años, y dos años después, la relación comenzó formalmente, generando comentarios debido a la diferencia de edad: él era 17 años mayor. El amor entre ambos se desarrolló en los foros de cine, pese a que Pedro aún estaba casado con María Luisa León. Ese fue el primer obstáculo, pues la exesposa del cantante demandó la nulidad del matrimonio, lo que provocó un gran escándalo mediático en 1953. nPedro Infante y Irma Dorantes se casaron por lo civil en Mérida, Yucatán, en marzo de 1952. El actor no le pidió matrimonio a la manera tradicional: simplemente lo dio por hecho. El cantante la llamaba cariñosamente “ratón”, y en su honor bautizó una avioneta con ese nombre. Además, mandó componer el tema Nuestro amor, que resumía en versos lo que sentía por la actriz: entrega, pasión y un cariño inquebrantable.

El nacimiento de Irmita: la hija de Irma Dorantes y Pedro Infante

El fruto más grande de ese romance fue Irma Infante, conocida cariñosamente como Irmita. La hija de Irma Dorantes y Pedro Infante fue profundamente amada por ambos. Aunque su llegada llenó de felicidad el hogar, el destino le arrebató a su padre demasiado pronto. El 15 de abril de 1957, Pedro Infante murió en un accidente aéreo en Mérida. Irma, que lo esperaba en casa con una comida especial, no podía creer la noticia. Ese día la pequeña Irmita quedó huérfana de padre, un hecho que marcó la vida de madre e hija.

Irma Dorantes tras la muerte de Pedro Infante

La actriz confesó que durante más de dos décadas no pudo escuchar las canciones ni ver las películas de Pedro. El dolor era tan grande que necesitó tiempo para asimilar la pérdida. Años después, en su libro Así fue nuestro amor, relató detalles íntimos de la relación: desde el café que él le pedía cada mañana hasta las serenatas que Pedro le llevaba acompañado de Jorge Negrete.

El legado de una hija y un amor eterno

Aunque la Suprema Corte reconoció legalmente a María Luisa León como la viuda legítima, el verdadero amor de Pedro fue Irma Dorantes. De ese lazo quedó un legado imborrable: la hija de Irma Dorantes y Pedro Infante, quien con los años también se abrió camino en el medio artístico. La historia entre ambos actores de la Época de Oro del cine mexicano sigue viva en la memoria colectiva. No fue solo un romance de cine, fue una relación que venció críticas, enfrentó escándalos y quedó grabada en la cultura popular como una de las más grandes historias de amor en México.