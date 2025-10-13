¿Sierra Gorda!, continúan labores de atención por lluvias: Teresita Calzada

La Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXI Legislatura del Estado de Querétaro, en voz de su presidenta, diputada Teresita Calzada, informó que continúan los trabajos de atención y evaluación en la Sierra Gorda tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Dio a conocer que, de acuerdo con el último reporte de las corporaciones de emergencia, las vías de comunicación presentan avances significativos en su rehabilitación.

Carretera 120 sigue afectada

La carretera federal 120, que conecta diversas comunidades de la Sierra Gorda, registra afectaciones importantes, pero los tramos dañados ya se encuentran debidamente señalizados.

Asimismo, agregó la legisladora, la carretera estatal 69 ha sido despejada y se mantiene en constante supervisión, con el fin de salvaguardar a la población serrana.

Sin embargo, persisten complicaciones en caminos locales debido a deslaves y derrumbes menores, lo que ha dificultado el acceso a algunas comunidades.

El Ejército Mexicano, a través de la 17a Zona Militar en Querétaro a cargo del General de Brigada Estado Mayor, José Guillermo Lira Hernández, mediante el Plan DN-III-E en su fase de recuperación, da respuesta organizada, rápida y humana.

“A través de las cadenas de distribución de víveres y suministros operando con estrategia, garantizando el abasto para las familias de la región, se mantienen puentes aéreos con el objetivo de proteger a la población que más lo necesita”, precisó la legisladora.

Además, informó que se cuenta con 350 elementos del Ejército Mexicano, 250 de la Guardia Nacional, siete unidades y maquinaria pesada de Ingenieros del Ejército, actuando de manera coordinada con gobierno estatal y municipios.

La diputada local dio a conocer que al momento no se tiene reporte de personas desaparecidas, al tiempo que exhortó a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y extremar precauciones al transitar por la región serrana.

Reconocimiento al Ejército

Por otra parte, Teresita Calzada expresó un amplio reconocimiento al Ejército Mexicano, particularmente a la 17/a Zona Militar, por su entrega, disciplina y compromiso ante las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias en la zona serrana del estado.

Su labor incansable en apoyo a la población, la coordinación con las autoridades civiles y la pronta respuesta para salvaguardar vidas y restablecer la normalidad, son muestra del profesionalismo y sentido de servicio que caracterizan a nuestras Fuerzas Armadas.