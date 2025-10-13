El campamento de Juego de Gemelas: historia y ubicación real

El famoso campamento de “Juego de Gemelas” donde Hallie y Annie se conocen se llama Camp Walden for Girls. Aunque el campamento existe en la vida real, la película no se filmó allí. Las escenas del icónico campamento se rodaron en realidad en un lugar diferente: el Camp Seeley, ubicado en Crestline, California, dentro del Bosque Nacional de San Bernardino. Aunque Camp Walden fue la inspiración para el nombre y el espíritu, fue Camp Seeley el que sirvió como el mágico escenario que todos recordamos.

El Verano que Cambió Dos Vidas (y que nos Hizo Soñar con ir de Campamento)

Hay lugares del cine que se quedan grabados en nuestra memoria para siempre. El andén 9 ¾ de Harry Potter, el parque de Jurassic Park, la cafetería Central Perk de Friends… y, por supuesto, el idílico Camp Walden for Girls.

Para toda una generación, el campamento de “Juego de Gemelas” (The Parent Trap, 1998) es el epítome del verano perfecto. Es el lugar de las literas, las bromas pesadas, las partidas de póker y, sobre todo, el escenario de uno de los descubrimientos más conmovedores de la historia del cine: el momento en que dos niñas idénticas, pero completamente extrañas, se dan cuenta de que son hermanas gemelas.

Pero, ¿existe realmente ese campamento? ¿Dónde se filmaron esas escenas tan memorables? Y, ¿cuál es la historia detrás del lugar que unió a Hallie Parker y Annie James?

La Gran Pregunta: ¿Existe Camp Walden en la Vida Real?

¡Sí, existe! Y esta es una de las partes más encantadoras de la historia. Camp Walden no es una invención de Disney. Es un campamento de verano real para niñas, ubicado en el hermoso estado de Maine, en la costa este de Estados Unidos.

Fundado en 1916, Camp Walden es un campamento histórico, con más de 100 años de tradición, conocido por su enfoque en la amistad, la independencia y el amor por la naturaleza. Su nombre y su filosofía, centrada en el empoderamiento femenino, sirvieron de inspiración directa para el campamento de la película.

Sin embargo, aquí viene el giro que sorprende a muchos fans: aunque el campamento de la película se llama Camp Walden, las escenas no se filmaron en el Camp Walden real de Maine.

Entonces, ¿Dónde se filmó el Campamento de “Juego de Gemelas”?

La magia del cine nos transporta a un lugar diferente. Las icónicas cabañas de madera, el comedor rústico y el lago donde las gemelas compiten en esgrima y se tiran al agua, todo eso fue filmado en California.

El lugar que sirvió como el Camp Walden de la película es, en realidad, el Camp Seeley, un campamento ubicado en la localidad de Crestline, dentro del impresionante Bosque Nacional de San Bernardino, a unas dos horas en auto de Los Ángeles.

¿Por qué ahí? Por pura conveniencia logística para la producción de Disney. Filmar en California era mucho más fácil y económico que trasladar a todo el equipo, incluyendo a una joven Lindsay Lohan (que interpretaba a ambos personajes ), hasta Maine.

¿Se puede visitar? ¡Sí! Camp Seeley sigue en funcionamiento. Es un centro de conferencias y campamentos que pertenece al Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Glendale. A menudo, organizan eventos públicos y se puede alquilar para retiros y campamentos grupales. Muchos fans de la película hacen una peregrinación al lugar para recrear sus escenas favoritas.

La Cabaña de Aislamiento: El Lugar donde Nació un Plan

Una de las locaciones más importantes de la película es la “Cabaña de Aislamiento”, el lugar donde Hallie y Annie son castigadas y donde, al comparar sus fotos rotas de sus padres, finalmente descubren la verdad.

Esta cabaña, en la vida real, también se encuentra en Camp Seeley. Es conocida como la “Cabaña de la Administración” y, aunque no se usa para castigar a campistas traviesas, es uno de los puntos más fotografiados por los visitantes.

Escenas Inolvidables del Campamento de “Juego de Gemelas”

La Llegada al Campamento: La icónica escena de los autobuses amarillos llegando al campamento, con la canción “L-O-V-E” de Nat King Cole de fondo, establece el tono mágico del verano.

El Duelo de Esgrima: El primer encuentro tenso entre Hallie y Annie, donde su rivalidad (y su increíble parecido) se hace evidente.

La Guerra de Bromas: Desde llenar la cabaña de globos de agua hasta poner camas en el techo del comedor, la escalada de bromas entre las dos es una de las partes más divertidas de la película.

La Partida de Póker: La escena donde Annie despluma a sus compañeras de cabaña en una partida de póker, demostrando su astucia.

El Legado de una Película que nos Hizo Soñar

“Juego de Gemelas”, dirigida por Nancy Meyers, es mucho más que una simple comedia familiar. Es una película que capturó a la perfección la magia del verano, la importancia de la familia y el poder indestructible del lazo entre hermanas.

El Debut de Lindsay Lohan: Fue la película que lanzó al estrellato a una jovencísima Lindsay Lohan, quien, con solo 11 años, realizó la increíble hazaña de interpretar a dos personajes diferentes, con acentos y personalidades distintas.

Un Clásico Atemporal: Más de 25 años después de su estreno, la película sigue siendo un clásico querido por nuevas generaciones, gracias a su guion inteligente, sus personajes entrañables y su banda sonora perfecta.

El Sueño del Campamento de Verano: Para muchos de nosotros, el campamento de “Juego de Gemelas” se convirtió en el ideal. Nos hizo soñar con pasar un verano lejos de casa , haciendo nuevos amigos, viviendo aventuras y, quizás, descubriendo a un hermano gemelo secreto.

Un Lugar Real, una Magia Eterna

La historia detrás del campamento de “Juego de Gemelas” es un hermoso ejemplo de la magia del cine. Tomó la inspiración de un lugar real y lleno de tradición en Maine, y la recreó en los hermosos paisajes de un bosque en California, creando un escenario que se sentiría universalmente mágico.

Aunque el Camp Walden de la película no sea exactamente el real, su espíritu sí lo es. El espíritu de la aventura, de la amistad y de esos veranos que, sin saberlo, nos cambian la vida para siempre.

Así que la próxima vez que veas “Juego de Gemelas” y sientas ese deseo de empacar una maleta y subirte a un autobús amarillo, recuerda que, aunque no encuentres a un gemelo perdido, la promesa de un verano inolvidable siempre está ahí, esperando a ser descubierta. Y quién sabe, quizás tu propia aventura comience con una partida de póker y una galleta Oreo con mantequilla de maní.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.