“Gallo Monumental 2025”, tradición que une a Querétaro

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo Castelán, en conjunto con el vicario y vocero general de la Diócesis de Querétaro, José Martín Lara Becerril, encabezaron la rueda de prensa del “Gallo Monumental 2025”, festividad que se realizará este 25 de octubre del presente año.

Para esta ocasión, la festividad contará con el apoyo del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, la Diócesis de Querétaro y el municipio de El Marqués, y se espera una afluencia de 20 mil personas.

Durante su mensaje, Rodrigo Monsalvo subrayó que a través de esta fiesta que fortalece la identidad local y promueve el arraigo cultural, los marquesinos podrán disfrutar de un encuentro que combina tradición, arte y fervor comunitario.

Asimismo, invitó cordialmente a todas las familias a participar en este trayecto histórico del “Gallo Monumental”, comprometidos con el cuidado de la tradición, el respeto mutuo, el orden y la tranquilidad.

“Aprovecho para felicitar a las y los integrantes del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro; así como a quienes colaboran desde las distintas comisiones de trabajo, a quienes elaboran Gallos y Estrellas, a las bandas de música y a los grupos de danzas tradicionales, por su talento, creatividad y generosidad. En El Marqués seguiremos cuidando la cultura como “nuestro patrimonio más vivo”; transmitiéndola de generación en generación”.

Por su parte, Martín Lara Becerril indicó que para esta edición se realizará un recorrido desde la Plaza San Pedro, ubicada en La Cañada, hasta la Catedral ubicada en el centro de Querétaro. Además, anunció que el recorrido comenzará a las 18:00 y culminará a las 23:00 horas.

Entre los asistentes a la rueda de prensa se encontraron Gloria Eugenia García Alcocer, directora general del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro; Ricardo Martínez Coronel, director de INDECU y José Manuel Morales González, presidente del Gallo Monumental.