Miss Fashion 2025: una pasarela que celebra la belleza, el talento y la moda queretana

El pasado 9 de octubre, la ciudad de Querétaro se vistió de glamour

con la realización de Miss Fashion 2025, un evento que reunió lo mejor del talento local e internacional en una noche dedicada al arte, la moda y la expresión femenina.

Miss Fashion 2025

A diferencia de un concurso, Miss Fashion 2025 fue concebido como una pasarela de exhibición, un espacio para proyectar la elegancia, confianza y profesionalismo de las modelos queretanas que actualmente comienzan a abrirse paso en la industria del modelaje.

Su principal objetivo fue posicionar el talento local y fortalecer los lazos entre las agencias, diseñadores y marcas que impulsan el crecimiento de la moda en la región. La pasarela fue presentada por Cymma Agency, una firma comprometida con el desarrollo de nuevas generaciones de modelos y talentos creativos

La conducción de la noche estuvo a cargo de Jessica Bulman, quien aportó su carisma y elegancia para guiar un evento que combinó moda, música y sofisticación.

¡Un evento espectacular!

El toque musical de la noche corrió por cuenta de Iskander, quien con su energía en el escenario hizo vibrar al público interpretando algunos de sus temas más reconocidos, creando un ambiente único que fusionó el glamour con el entretenimiento.

El evento tuvo lugar en el exclusivo espacio Fauno Mixology & Mythology, reconocido por su atmósfera contemporánea y su apuesta por la cultura y el arte. La locación se transformó en un escenario espectacular donde las luces, la música y la moda se unieron para ofrecer una experiencia sensorial inolvidable.

Miss Fashion 2025 contó con el valioso apoyo de marcas y empresas que apuestan por el talento queretano, entre ellas New Icon, Sushiitto, Viñedos El Sueño, Anunciart, Tim Hortons, Logindi, cafetería Don Justo, Hotel Casa Moseua, TAR aerolínea, Alejandra Techalote Beauty, además de otros patrocinadores que hicieron posible la realización de

este importante encuentro.

El evento reunió a modelos nacionales e internacionales, diseñadores, fotógrafos, empresarios y personalidades del mundo del entretenimiento, consolidando a Querétaro como un referente emergente en la industria de la moda y la creatividad. Para Cymma Agency, organizadora del evento, Miss Fashion 2025 representa una plataforma de impulso para las nuevas caras del modelaje, un escaparate que busca abrir puertas, inspirar

confianza y reforzar el papel de las mujeres en la industria del arte y la moda.

Con una producción impecable, un público entusiasta y un elenco de modelos que demostraron profesionalismo y talento, Miss Fashion 2025 se convirtió en un reflejo del crecimiento y la proyección del talento queretano hacia escenarios cada vez más internacionales.