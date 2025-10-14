Sheinbaum y Kuri recorren zona afectada en la Sierra Gorda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió junto con el gobernador Mauricio kuri González las comunidades de la Sierra Gorda que resultaron afectadas por las lluvias de los últimos días.

En el marco de su recorrido por la zona serrana del estado de Querétaro, Sheinbaum Pardo anunció que en Puente de Dios ya inició el censo en apoyo a la población.

“Seguimos en Querétaro la supervisión de labores y apertura de caminos afectados por lluvias. En Puente de Dios informamos a la comunidad las acciones de los tres órdenes de gobierno; ya iniciamos el censo en apoyo a la población”, estableció.

Sheinbaum regresará a los estados

La mandataria adelantó que en el transcurso de la semana retornará a Veracruz, Hidalgo y Puebla, que fueron las entidades más afectadas por las lluvias.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, alrededor de 100 mil viviendas resultaron afectadas por las precipitaciones pluviales, sin contar comercios e infraestructura y equipamiento urbanos.

Recuento de daños

Hasta el momento suman 64 personas muertas por las lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

De este total, Veracruz registra 29 fallecimientos, Hidalgo 21, Puebla 13 y Querétaro una persona, reveló a su vez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.

El gobernador Kuri González reconoció y agradeció en su momento el acompañamiento de Sheinbaum Pardo, desde el primer minuto de la contingencia ocasionada por las precipitaciones pluviales, al brindar apoyos para atender los daños que presentó la red carretera con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los serranos.

En la comunidad de Río Escanela, municipio de Pinal de Amoles, el gobernador y la presidenta escucharon de primera mano las principales necesidades de las y los damnificados, comprometiéndose a seguir trabajando coordinados para otorgar los apoyos necesarios.

Desde el gobierno del estado de Querétaro continuará el monitoreo y la supervisión de las zonas serranas que fueron dañadas por las lluvias.